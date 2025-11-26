לירון. זהו שמו של העובד בחנות התכשיטים באופקים, שלחץ על לחצן המצוקה בחנות אתמול בשעת ערב, והצליח להבריח את חבורת השודדים - שניסתה לשדוד במקום. אחרי שלחץ על לחצן המצוקה הופעל מיסוף העשן והשודדים ברחו.

בעלי החנות שמעון עוזן ומנהלה עידן טרבלסקי סיפרו היום (רביעי), שעות אחרי אחרי ניסיון השוד, כי לירון זיהה את כפתור המצוקה לפני כשבועיים ואף לחץ עליו בטעות.

בריאיון לניב רסקין בתכנית חדשות הבוקר בקשת 12, הם סיפרו כי לירון אף היה מועמד לפיטורים וכעת הפך לעובד מצטיין. "אין מה לומר, הוא הציל לנו את החיים ועשה את הכל בקור רוח".

השוד התרחש בשעה 20:27 בערב. המרכז המסחרי באופקים היה מלא אנשים. ואז רעולי פנים הגיעו לחנות במרכז המסחרי כשהם מצוידים באלות ושברו את הזכוכיות. לירון גילה תושייה ומיהר ללחוץ על לחצן המצוקה.

עוד סיפר בלע החנות כי זו הפעם השלישית שבה מנסים לפרוץ לחנויות במתחם, וכי הוא נערך בשלל אמצעים למקרה שכזה. "החרפתי את המיגון", הוא אמר.

שוטרי תחנת אופקים שהגיעו לזירה, החלו באיסוף ממצאים וראיות ופתחו במצוד אחרי הכנופייה.