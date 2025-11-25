אחרי כשנה וחצי של מצוד, בוצעה אמש (יום שני) פעולת חיסול מדויקת ודרמטית בשטח העיר שכם, אשר סימנה סגירת מעגל כואבת וחשובה.

לוחמי היחידה המיוחדת ללוחמה בטרור (ימ"מ), יחד עם כוחות שב"כ ולוחמי צה"ל מחטיבת שומרון, חיסלו את המחבל עא ראוף שתייה, שהיה אחראי ישירות לרצח שני לוחמי צה"ל בפיגוע דריסה קטלני.

🩸 הרקע: הרצח האכזרי בכניסה לשכם

שתייה היה המחבל שעמד מאחורי פיגוע הדריסה האכזרי שאירע סמוך למוצב 6 בכניסה לשכם לפני כשנה וחצי. בפיגוע זה נהרגו שני לוחמים מגדוד נחשון: סמ"ר דייגו גבריאל הרסאג' ז"ל וסמ"ר אליה הלל ז"ל. חיסולו הוגדר על ידי גורמים במשטרה כמבצע בעל "משמעות ערכית וממוקדת" וציוותי, המדגיש את המאמץ הבלתי פוסק להגיע לכל מי שפוגע באזרחי המדינה ובחייליה.

💥 אמצעי לחימה חסרי תקדים: הלוחמים הפעילו אש כבדה

הפעולה, שהתבצעה בהכוונת מודיעינית מדויקת של שב"כ, כוונה לאיתור וחיסול המחבל, שהתבצר במבנה בלב שכם כשהוא חמוש ומסוכן.

כדי להכריע את האירוע במהירות, תוך עמידה בעקרון של אי-סיכון הלוחמים, הפעילו כוחות הימ"מ אש כבדה ורחבה לעבר המבנה. המבצע כלל שימוש במגוון אמצעים מיוחדים ומתקדמים:

ירי מדויקטילי מטאדור (טילים נגד מבנים)רחפן נפץואמצעים טכנולוגיים נוספים

השימוש בכוח משמעותי זה נועד לנטרל את המחבל הנתון במבנה המבוצר ולהבטיח שהצדק יצא אל הפועל במהירות ובמינימום סיכון לכוחותינו.