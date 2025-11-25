כיכר השבת
אחראי לפיגוע דריסה

מבצע דרמטי: נסגר מעגל דמים בשכם – מחבל שרצח 2 לוחמים חוסל | צפו

פעולת חיסול דרמטית בשכם: לוחמי ימ"מ, שב"כ וצה"ל חיסלו אמש את המחבל עא ראוף שתייה, שעמד מאחורי פיגוע הדריסה הקטלני שבו נהרגו סמ"ר דייגו הרסאג' ז"ל וסמ"ר אליה הלל ז"ל לפני כשנה וחצי (בארץ, ביטחון)

תיעוד החיסול (צילום: משטרה)

אחרי כשנה וחצי של מצוד, בוצעה אמש (יום שני) פעולת חיסול מדויקת ודרמטית בשטח העיר שכם, אשר סימנה סגירת מעגל כואבת וחשובה.

לוחמי היחידה המיוחדת ללוחמה בטרור (ימ"מ), יחד עם כוחות שב"כ ולוחמי צה"ל מחטיבת שומרון, חיסלו את המחבל עא ראוף שתייה, שהיה אחראי ישירות לרצח שני לוחמי צה"ל בפיגוע דריסה קטלני.

🩸 הרקע: הרצח האכזרי בכניסה לשכם

שתייה היה המחבל שעמד מאחורי פיגוע הדריסה האכזרי שאירע סמוך למוצב 6 בכניסה לשכם לפני כשנה וחצי. בפיגוע זה נהרגו שני לוחמים מגדוד נחשון: סמ"ר דייגו גבריאל הרסאג' ז"ל וסמ"ר אליה הלל ז"ל. חיסולו הוגדר על ידי גורמים ב כמבצע בעל "משמעות ערכית וממוקדת" וציוותי, המדגיש את המאמץ הבלתי פוסק להגיע לכל מי שפוגע באזרחי המדינה ובחייליה.

💥 אמצעי לחימה חסרי תקדים: הלוחמים הפעילו אש כבדה

הפעולה, שהתבצעה בהכוונת מודיעינית מדויקת של שב"כ, כוונה לאיתור וחיסול המחבל, שהתבצר במבנה בלב שכם כשהוא חמוש ומסוכן.

כדי להכריע את האירוע במהירות, תוך עמידה בעקרון של אי-סיכון הלוחמים, הפעילו כוחות הימ"מ אש כבדה ורחבה לעבר המבנה. המבצע כלל שימוש במגוון אמצעים מיוחדים ומתקדמים:

ירי מדויקטילי מטאדור (טילים נגד מבנים)רחפן נפץואמצעים טכנולוגיים נוספים

השימוש בכוח משמעותי זה נועד לנטרל את המחבל הנתון במבנה המבוצר ולהבטיח שהצדק יצא אל הפועל במהירות ובמינימום סיכון לכוחותינו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר