לוחמי דובדבן ( צילום: דובר צה"ל )

בפעילות משותפת מדרום לעיר ג׳נין שבחטיבת מנשה, לוחמי דובדבן וכוחות שב״כ חיסלו לפני זמן קצר (שלישי) את המחבל סולטאן אל גאני, אשר ביצע את הפיגוע במהלכו תקף ורצח את גדעון פרי ז״ל באמצעות פטיש, חטף את אקדחו ורכבו ונמלט.

בפעילות שנמשכה לאורך כל הלילה, עצרו לוחמי יחידת דובדבן, סיירת צנחנים וכוחות שב״כ חמישה מחבלים סייענים. לאחר מכן, הכוחות כיתרו את המבנה שבו התבצר המחבל ולאחר חילופי אש, הלוחמים חיסלו את המחבל. לאחר שביצעו סריקות במבנה, הכוחות איתרו כלי נשק מסוג ״קרלו״, M16, מטען ומחסניות עם תחמושת. בצה"ל מציינים כי "מאז שנמלט לאחר ביצוע הפיגוע ב- 18 באוגוסט 2024, שב״כ וצה״ל ניהלו מאמץ מודיעיני מתמשך עד לסגירת המעגל וחיסולו של המחבל. מגרד את הקרקע: מיג-29 אוקראיני חולף בטיסת רפאים נמוכה | צפו דני שפיץ | 11:20 נחשף: המסקנות שצה"ל לא רצה שתדעו על 7/10 ב. ניסני | 09:18 "כוחות הביטחון ממשיכים לפעול במאמצים רחבים לסיכול טרור, מול כל מי שיפגע או ינסה לפגוע באזרחי ישראל וכוחות הביטחון".

אמצעי הלחימה שאותרו במהלך הפעילות ( צילום: דובר צה"ל )

אמצעי הלחימה שאותרו במהלך הפעילות ( צילום: דובר צה"ל )

אמצעי הלחימה שאותרו במהלך הפעילות ( צילום: דובר צה"ל )

אמצעי הלחימה שאותרו במהלך הפעילות ( צילום: דובר צה"ל )