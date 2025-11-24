דובר צה"ל מפרסם הבוקר (שני) תיעוד חדש מבור השליטה של חיל האוויר ברגעים הדרמטיים של חיסול ראש המטה הכללי של ארגון הטרור חיזבללה, הית'ם עלי טבטבאא׳י.

במערכת הביטחון הסבירו כי טבטבאא׳י היה פעיל ותיק ומרכזי בארגון הטרור, הצטרף לשורותיו בשנות ה-80 ומאז מילא שורה של תפקידים בכירים, בהם מפקד יחידת 'כוח רדואן' ואחראי המבצעים של ארגון הטרור חיזבאללה בסוריה. במסגרת תפקידו בסוריה, העצים את התבססות חיזבאללה במדינה.

במהלך המלחמה מונה למפקד מערך המבצעים של הארגון ובמסגרת תפקידו היה אחראי על ריכוז תמונת המצב בארגון ועל בניין הכוח. במהלך מבצע "חיצי הצפון" לאחר סיכול מרבית ההנהגה הצבאית, שימש כאחראי בפועל על ניהול הלחימה מול ישראל.

בסיום מבצע ׳חיצי צפון׳, מונה טבטבאא׳י לרמטכ"ל חיזבאללה ובמסגרת תפקידו הוביל את שיקום הארגון.

כמו כן, טבטבאא׳י פיקד על מרבית היחידות בחיזבאללה ופעל רבות להחזירן לכשירות למלחמה עם ישראל.

בישראל נערכים לאפשרות שחיזבאללה יגיב בירי לעבר מדינת ישראל, ובצה"ל הכינו תוכנית סגורה לסבב לחימה מול ארגון הטרור בלבנון.