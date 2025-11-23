כיכר השבת
בעקבות החיסול הדרמטי

חוזרים לימי השיגורים מלבנון? אלו ההערכות בישראל בשעות האחרונות

בישראל עוקבים מקרוב אחר תגובה אפשרית של ארגון הטרור אחרי החיסול הדרמטי בלב הדאחייה | בישראל מעריכים שלא יהיו חילופי מהלומות עם לבנון בעקבות התקיפה הדרמטית | עם זאת, בישראל נערכים לתגובה מזירות אחרות | המלכוד של נעים קאסם שיכריע בגורל העימות בגבול הצפון (צבא)

יירוטים בשמי ישראל | ארכיון (צילום: David Cohen/Flash90)

בשעות שלאחר חיסולו של רמטכ"ל , היית'ם עלי טבטבאי, בישראל משחררים 'צפירת הרגעה' ומעריכים שלא יהיו חילופי מהלומות עם בעקבות הקיפה הדרמטית. עם זאת, בישראל נערכים לתגובה מזירות אחרות לחיסול היום בדאחייה. כך פורסם הערב (ראשון) בכאן חדשות.

במקביל, בכירים בארגון הדגישו שמדובר ב"חציית קו אדום" וכי "העניין נבחן ותתקבל החלטה", מבלי להתחייב לתגובה בשלב זה. בינתיים, פרשן לבנוני שמקורב אליהם ידובר במונחים של "הסלמה שמערבבת את הקלפים".

על פי דיווח של ברק רביד בחדשות 12, בכירים אמריקנים ציינו כי בשיחות שהתקיימו בין ארה"ב לממשלת לבנון לאחר החיסול, לא השמיעו הלבנונים מחאות חריפות ולא ביקשו להפעיל לחץ אמריקני על ישראל. על פי הדיווח, בכיר אמריקני אמר כי ממשלת לבנון פועלת כדי להכיל את האירוע ולמנוע תגובה של חיזבאללה שעלולה לדרדר את המדינה למלחמה עם ישראל פעם נוספת.

המלכוד של מזכ"ל חיזבאללה

מזכ"ל ארגון הטרור, נעים קאסם, נמצא במלכוד. תגובה נגד ישראל מתוך לבנון, בלי תיאום עם המדינה, תוביל מהלך ישראלי נרחב - בזמן שהארגון עדיין לא בשיאו כוחו והביקורת עליו עדיין נשמעת היטב.

מאידך, חוסר תגובה מצד חיזבאללה תתפרש כאור ירוק לישראל להמשיך בחיסולים, כולל המשך תקיפות בביירות. במצב הזה אחת האופציות היא תגובה נגד יעדים ישראליים בחו"ל, כפי שחיזבאללה עשה אחרי חיסולו של עימאד מורנייה.

