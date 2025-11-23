הרמטכ"ל בהצהרה: מה עומד מאחורי התקיפה בדאחייה

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, פיקד ממוצב הפיקוד העליון בבסיס "הקריה" (רבין) על התקיפה האווירית הממוקדת של צה"ל ברובע הדאחייה בביירות, בה חוסל המפקד הבכיר ביותר של ארגון הטרור חיזבאללה.

הרמטכ"ל קיים הערכת מצב ותדריך בהשתתפות ראש אגף המבצעים אלוף איציק כהן, ראש חטיבת המבצעים תת-אלוף ישראל שומר, ראש חטיבת ההפעלה תת-אלוף מני ליברטי ומפקדים בכירים נוספים.

הצהרת הרמטכ"ל: המטרה – מניעת התעצמות

בסיום הערכת המצב, התייחס הרמטכ"ל לחיסול והבהיר את המדיניות הישראלית:

״תקפנו את המפקד הבכיר ביותר בארגון הטרור חיזבאללה," הצהיר הרמטכ"ל זמיר. "התקיפה נועדה למנוע את התעצמות הארגון ולפגוע באופן ממוקד במי שמנסה לפגוע במדינת ישראל."

הרמטכ"ל הדגיש כי צה"ל מחויב להבנות שהוסכמו בין מדינת ישראל ללבנון, אך הבהיר כי קיימת חציית קו אדום על ידי חיזבאללה:

"לא נאפשר לארגון הטרור חיזבאללה להתעצם ולהתחמש מחדש ונפעל להסרת כל איום על אזרחי מדינת ישראל. נמשיך בפעולותינו להסרת איומים בהתהוותם".

ההצהרה הרשמית של צה"ל מבהירה כי החיסול הוא חלק מאסטרטגיה רחבה יותר למנוע מחיזבאללה לנצל את המתיחות האזורית כדי לשקם ולשדרג את יכולותיו הצבאיות.

בתוך כך, נשיא המדינה, יצחק הרצוג, הגיב הערב (ראשון) לחיסול הממוקד של הית'ם עלי טבטבאא׳י, רמטכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה בפועל, בלבנון. הרצוג הביע תמיכה מלאה בדרג המדיני והצבאי על הפעולה.

מדבריו של הנשיא הרצוג: "אני מברך את ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל, הקבינט, כוחות הביטחון וכל השותפים לחיסולו של רמטכ"ל החיזבאללה, הייתם עלי טבטבאי. מדינת ישראל תמשיך לפעול ככל שיידרש בכדי למגר את האיום בגבול הצפון ולחזק את ביטחון תושבי האזור וכלל אזרחי מדינת ישראל".

התגובה הנשיאותית מחזקת את המסר הישראלי, לפיו צה"ל ימשיך לפעול באופן יזום נגד הנהגת חיזבאללה במטרה למנוע את התעצמות הארגון ולשמור על הביטחון באזור הצפון.