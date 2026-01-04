כיכר השבת
החנק ב"קו הצהוב" | צפו

2,000 מטרים של טרור הושמדו: המבוך התת-קרקעי של חמאס קרס לתוך עצמו

מבצע הנדסי מורכב בלב צפון הרצועה: לוחמי צוות הקרב החטיבתי ויחידת העילית יהל"ם איתרו ופוצצו תוואי תת-קרקעי התקפי רחב היקף | בעוד חמאס מנסה להשתקם, כוחות הפיקוד הצפוני של הרצועה חורשים את השטח, משמידים תשתיות אסטרטגיות ומבהירים: שום מנהרה לא חסינה. צפו בתיעוד מרגע הפיצוץ (צבא וביטחון)

בעוד הלחימה ברצועת עזה משנה את פניה, כוחות צה"ל ממשיכים להכות בנכסים האסטרטגיים ביותר של . בלב מרחב "הקו הצהוב" בצפון הרצועה, השלימו לוחמי צוות הקרב של החטיבה הצפונית, בשיתוף פעולה הדוק עם מומחי המנהור של יחידת יהל"ם, מבצע הנדסי רחב היקף להשמדת "אוטוסטרדת " תת-קרקעית.

2 קילומטרים של תשתיות התקפיות: התוואי שנחשף במרחב בית לאהיה לא היה סתם מנהרה מקומית. מדובר במערכת מסועפת באורך של כשני קילומטרים, ששימשה את חמאס כעורק התקפי מרכזי. לוחמי צוות הקרב פועלים במרחב זה בחודשים האחרונים באופן שיטתי, כשהם "מקלפים" את תשתיות הטרור – מעל ומתחת לקרקע – תוך התמודדות עם מלכודים וניסיונות התנגדות.

פעילות הכוחות בעזה (צילום: דובר צה"ל)

השיטה: איכון, חשיפה והשמדה הפעילות במרחב בית לאהיה התבצעה בתיאום מודיעיני מדויק. לוחמי יהל"ם החדירו אמצעים טכנולוגיים מתקדמים לעומק האדמה כדי למפות את הסתעפויות התוואי, ובמבצע פיצוץ מסונכרן גרמו לקריסת המערכת כולה. השמדת התוואי מונעת מחמאס את היכולת לשנע כוחות, לאחסן אמצעי לחימה ולבצע פשיטות פתע לעבר כוחותינו הפועלים בקו המגע.

מסר של שליטה מבצעית: מפקדת פיקוד הדרום מבהירה כי הפעילות ב"קו הצהוב" היא חלק מאסטרטגיה רחבה למניעת חזרת חמאס ליכולותיו המבצעיות בצפון הרצועה. "כל קילומטר של מנהרה שמושמד הוא שנים של עבודה של חמאס שיורדות לטמיון תוך שניות", מסרו גורמים צבאיים. כוחות צה"ל ממשיכים במשימתם להגנת יישובי העוטף ולניקוי יסודי של תשתיות הטרור בטרם ייערכו להמשך המשימות.

פעילות הכוחות בעזה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות הכוחות בעזה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות הכוחות בעזה (צילום: דובר צה"ל)

