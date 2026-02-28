כיכר השבת
תיעוד דרמטי מלב איראן: פעילי המשטר חימשו משגר וחוסלו | צפו

צה"ל השמיד במהלך השבת משגרי טילים וסיכל ירי לעבר עורף מדינת ישראל: הותקפו פעילים של משטר הטרור האיראני שחימשו משגר רגעים לפני שיגור (צבא וביטחון)

פעל מאז שעות הבוקר (שבת קודש) בריכוז מאמץ לסיכול איומים לעבר עורף מדינת ישראל וכן סיכל משגרים רבים שהיו מוכנים לשיגור מיידי לעבר אזרחי מדינת ישראל.

במסגרת תקיפות חיל האוויר במערב , זוהו פעילים מיחידת טילי הקרקע-קרקע של משטר הטרור האיראני מחמשים משגר במערב איראן ומכינים אותו לשיגור מיידי לעבר אזרחי מדינת ישראל.

צה"ל זיהה את האיום ובסגירת מעגל מהירה, תקף את הכוחות והמשגר ובכך סיכל שיגור לעבר עורף מדינת ישראל.

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל ימשיך לפעול לגדיעת כל איום המתהווה נגד אזרחי מדינת ישראל בכל מקום ובכל עת".

