ארמונו של חמינאי אחרי התקיפה הישראלית ( צילום: לפי סעיף 27א )

"אתם עושים היסטוריה, פגעו במטרות" - בפקודה דרמטית זו של הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר לטייסי חיל האוויר, החלה הבוקר (שבת קודש) מתקפה משולבת חסרת תקדים של ישראל וארצות הברית על מאות יעדים אסטרטגיים באיראן. המבצע, שכונה "שאגת הארי", מסמן נקודת מפנה היסטורית במאבק נגד משטר האייתוללות.

כפי שדווח בסוכנות הידיעות רויטרס, המבצע לא התמקד אך ורק ביכולות צבאיות, אלא כוון ישירות אל צמרת השלטון האיראנית בניסיון למוטט את המשטר. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר בהצהרה לציבור כי "נשים סוף למשטר הדיכוי באיראן, נסיר את האיום הקיומי", תוך שהוא מודה לנשיא טראמפ על "מנהיגותו ההיסטורית". רשימת יעדים חסרת תקדים רשימת יעדי החיסול נקראת כמו "מי-זה-מי" של טהרן: המנהיג העליון עלי חמינאי, הנשיא מסעוד פזשכיאן, שר ההגנה עזיז נאסירזאדה, הרמטכ"ל עבדולרחים מוסאווי וראש המודיעין הצבאי סאלח אסאדי. בישראל מעריכים כי מפקד משמרות המהפכה, מוחמד פוכאפור, שנכנס לתפקיד בתום מבצע "עם כלביא", חוסל בתקיפות. המטס הגדול בהיסטוריה | 200 מטוסי קרב תקפו 500 יעדים במקביל ב. ניסני | 19:06 עלי שמח'אני, "החתול בעל תשע הנשמות" שניצל במבצע "עם כלביא", היה שוב על הכוונת. גורלו נותר בשלב זה לוט בערפל, אך האופטימיות הזהירה בירושלים מרמזת על תמונה שונה מזו שמנסים האיראנים להציג.

הרמטכ"ל אייל זמיר ( צילום: Moshe Shai/FLASH90 )

הכחשות תחת אש

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, ניסה להקטין את גודל המכה בראיון לרשת NBC וטען כי מדובר ב"אובדן של אחד או שניים בלבד". רשת הטלוויזיה האיראנית "אל-עאלם" מנסה להזים את השמועות העקשניות על מותו של חמינאי, ומבטיחה כי הוא יישא נאום לאומה בדקות הקרובות כדי להוכיח שהוא חי ושולט במצב.

בעוד האיראנים מתעקשים שחמינאי בחיים, מכת הפתיחה של "שאגת הארי" כבר הבהירה למשטר האייתוללות: אין מקום מקלט, גם לא עמוק בבונקרים. הנשיא טראמפ הצהיר כי "47 שנות קריאות 'מוות לאמריקה' באו לסיומן", בהצהרה שמסמנת את הנחישות האמריקנית להביא לשינוי משטר בטהרן.

תגובה איראנית: מעל 200 טילים לישראל

איראן השיבה במטח כבד של למעלה מ-200 טילים בליסטיים לעבר מדינת ישראל, רובם ככולם יורטו על ידי מערכות ההגנה האווירית. פצוע קל כתוצאה מרסיס שנפל במרכז הארץ דווח על ידי מד"א. בשעה האחרונה הופעלו אזעקות בטווח רחב מצפון הארץ ועד אזור ירושלים, ומדיווח ראשוני עולה כי זוהתה פגיעה ישירה במבנה במרכז הארץ.

במקביל לירי, גורם רשמי במשימת הצי האירופי "Aspides" חשף בשיחה עם רויטרס כי כלי שיט באזור המפרץ מקבלים תשדורות רדיו מאיימות ממשמרות המהפכה, לפיהן "לאף ספינה אין רשות לעבור במצר הורמוז". המצר, המהווה את נתיב ייצוא הנפט החיוני בתבל, מחבר בין המעצמות הערביות לשווקים הבינלאומיים, וסגירתו עשויה להוביל לרעידת אדמה כלכלית.

10 10 0:00 / 8:51

הרמטכ"ל: "שנת 2026 תמשיך להיות התקפית"

ברקע ההסלמה מול איראן, כינס הרמטכ"ל זמיר אתמול (ראשון) את מפקדי חטיבות המילואים לשיח ישיר ופתוח, ברקע עומס מבצעי מתמשך ושחיקה גוברת בקרב המשרתים. "אנחנו במערכה רב-זירתית, ושנת 2026 תמשיך להיות שנה שנפעל בה בקצב מבצעי-התקפי גבוה, להמשך החלשת האיומים והכרעת אויבינו בקווי המגע", אמר הרמטכ"ל.

לדבריו, הישגי המלחמה נשענים במידה רבה על מערך המילואים: "בזכותכם, הגענו להישגים מבצעיים בכל זירות הלחימה. אתם מפקדים על אנשים שבלעדיהם לא היינו מצליחים להגיע להישגים אליהם הגענו במלחמה זו". הרמטכ"ל הדגיש כי "אנחנו מוקירים את משרתי המילואים ופועלים באופן חסר תקדים כדי לאפשר ולתת להם את הזכויות שמגיעות להם".

הרמטכ"ל בשיח עם מפקדי חטיבות המילואים ( צילום: דובר צה"ל )

משמעות למגזר החרדי

המבצע באיראן מעלה שאלות מהותיות גם בקרב הציבור החרדי בישראל. בעוד שגדולי ישראל קוראים לתפילה ולהגברת לימוד התורה כמגן על עם ישראל, השאלה של שילוב חרדים בצבא עולה בחדות. לאחרונה חתם הרמטכ"ל על פקודת מטכ"ל ייחודית-ייעודית העוסקת בכל האספקטים של שירות חרדים בצה"ל, בניסיון להחזיר את האמון שהופר ולאפשר לחיילים החרדים לשמור על אורח חייהם גם בצבא.

ראש הממשלה נתניהו פנה גם לעם האיראני בהצהרתו: "הגיעה העת לכל חלקי העם באיראן - הפרסים, הכורדים, האזרים, הבלוצ'ים והאחוואזים - לסלק מעליהם את עול העריצות ולהביא לאיראן חופשית ושוחרת שלום". הוא קרא לאזרחי ישראל להשמע להנחיות פיקוד העורף: "בימים הקרובים במבצע 'שאגת הארי' כולנו נידרש לאורך רוח ולתעצומות נפש. יחד נעמוד, יחד נילחם ויחד נבטיח את נצח ישראל".

עוד יעודכן על התפתחויות נוספות במבצע ועל גורל מטרות החיסול.