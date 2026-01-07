המבצר האווירי החשאי במדבר סהרה – והקשר המיוחד לישראל

מערכות הגנה אווירית ( צילום: shutterstock )

עידן חדש במאזן האימה בצפון אפריקה: ממלכת מרוקו החלה לאחרונה בהפעלה מבצעית מלאה של מערכת ההגנה האווירית המתקדמת BARAK MX, פרי פיתוחה של התעשייה האווירית לישראל.

המערכת, שנחשבת לאחת מחוד החנית של הטכנולוגיה הביטחונית הישראלית, מעניקה לצבא המרוקאי מטריה אווירית רב-שכבתית המסוגלת לנטרל מגוון רחב של איומים – החל מכלי טיס בלתי מאוישים וטילי שיוט, ועד לאיומים בליסטיים מורכבים בטווחים של כ-150 קילומטרים. על פי דיווחים זרים, המערכת שולבה במהירות יוצאת דופן במערך ההגנה המרוקאי, כאשר בממלכה מכנים אותה בסיפוק כ"כיפת הברזל המדברית". פריסת המערכת מגיעה על רקע המתיחות הגוברת באזור הסהרה המערבית, שם פועלת חזית ה'פוליסריו' הבדלנית בחסות אלג'יריה.

שיגור טיל ברק ( צילום: באדיבות התעשייה האווירית )

החשש במרוקו מפני שימוש גובר בכטמ"מים מתאבדים מצד גורמים עוינים, הפך את הצורך במערכת הגנה ישראלית מוכחת לקריטי מתמיד.

אולם הקשר הביטחוני בין המדינות, שהתהדק משמעותית מאז חתימת הסכמי אברהם ב-2020, אינו עוצר בהגנה בלבד.

לאחרונה נרשמה פריצת דרך נוספת כאשר חברת BlueBird הישראלית (חברת-בת של התעשייה האווירית) חנכה מפעל לייצור כטמ"מים מתאבדים מדגם SPY X על אדמת מרוקו, בעיר בנסלימן.

השילוב בין הגנה אווירית מתקדמת לבין ייצור עצמאי של נשק מונחה ישראלי על אדמת הממלכה, מסמן את מרוקו כמעצמה צבאית אזורית הנסמכת על הידע והטכנולוגיה של מדינת ישראל. מומחים גיאו-פוליטיים מציינים כי ה"ברק" הישראלי לא רק מגן על שמי מרוקו, אלא מהווה הצהרת כוונות ברורה של רבאט מול שכנותיה ואיומיה האסטרטגיים.