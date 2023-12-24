לראשונה מאז המלחמה, מרוקו תאפשר מחדש כניסת ישראלים, והטיסות הישירות לישראל יתחדשו החל ממחר, בעקבות הסכם בין שרת התחבורה מירי רגב למקבילה המרוקני • הטיסות הופסקו עם העלאת אזהרת המסע לרמה 3; במקביל: 'אייר אינדיה' הודיעה על חזרתה בנתיב הקצר מעל סעודיה (תעופה, בארץ)
בעקבות המשבר במו"מ עם הפלסטנים, אמר מזכיר המדינה ג'ון קרי כי ארה"ב תבצע הערכה מחדש של תפקידה במזרח התיכון יש גבול למאמצים ולזמן שארצות הברית יכולה להשקיע אם הצדדים לא מוכנים לקחת החלטות משמעותיות וצופות פני עתיד" • הדברים נאמרו בעת ביקור בבירת מרוקו - רבאט (פוליטי)