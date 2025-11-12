פריצת דרך: המדינה הערבית פותחת שוב את השמיים לישראלים

הפגנות במרוקו ( צילום: שאטרסטוק )

פריצת דרך בחזרה לשגרה: מרוקו הודיעה כי תאפשר לישראלים להיכנס לשטחה, ובהתאם לכך, הטיסות הישירות למדינה יתחדשו כבר החל ממחר (חמישי). כך דווח הערב (רביעי). ההחלטה על החידוש מגיעה לאחר סבב שיחות מוצלח שהתקיים בין שרת התחבורה, מירי רגב, לשר התחבורה המרוקני, וקיבלה את אישור רשויות התעופה האזרחית בשתי המדינות.