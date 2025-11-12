כיכר השבת
פריצת דרך: המדינה הערבית פותחת שוב את השמיים לישראלים

לראשונה מאז המלחמה, מרוקו תאפשר מחדש כניסת ישראלים, והטיסות הישירות לישראל יתחדשו החל ממחר, בעקבות הסכם בין שרת התחבורה מירי רגב למקבילה המרוקני • הטיסות הופסקו עם העלאת אזהרת המסע לרמה 3; במקביל: 'אייר אינדיה' הודיעה על חזרתה בנתיב הקצר מעל סעודיה (תעופה, בארץ)

הפגנות במרוקו (צילום: שאטרסטוק)

פריצת דרך בחזרה לשגרה: מרוקו הודיעה כי תאפשר לישראלים להיכנס לשטחה, ובהתאם לכך, הטיסות הישירות למדינה יתחדשו כבר החל ממחר (חמישי). כך דווח הערב (רביעי). ההחלטה על החידוש מגיעה לאחר סבב שיחות מוצלח שהתקיים בין שרת התחבורה, מירי רגב, לשר התחבורה המרוקני, וקיבלה את אישור רשויות התעופה האזרחית בשתי המדינות.

הטיסות הישירות הופסקו עם פרוץ המלחמה, לאחר שהמטה לביטחון לאומי (מל"ל) העלה את אזהרת המסע למרוקו לדרגת סיכון 3. בעקבות זאת, חברות התעופה הישראליות והחברה המרוקאית הפסיקו את פעילותן.

בתוך כך, אייר אינדיה הודיעה שהיא חוזרת לישראל

במקביל, חברת התעופה ההודית, אייר אינדיה, הודיעה בשבוע שעבר על חידוש הטיסות הישירות לישראל החל מה-1 בינואר 2026. החברה תפעיל חמש טיסות שבועיות בקו דלהי-תל אביב, שיעברו בנתיב הקצר מעל סעודיה. גם קו זה הושבת עם פרוץ המלחמה, ומאז נעשו שני ניסיונות לחדשו, שנעצרו עקב המצב הביטחוני הרגיש.

