כיכר השבת
זה תאריך החזרה

אחרי שנתיים של הפסקה: זו חברת התעופה הזרה שחוזרת לישראל

אחרי שהפסיקה את הטיסות בתחילת המלחמה, חברת התעופה ההודית, אייר אינדיה הודיעה היום כי תשוב להפעיל טיסות ישירות בקו דלהי-תל אביב החל מ-1 בינואר 2026 | החברה צפויה להפעיל חמש טיסות ישירות בשבוע, במסלול הקצר שיעבור מעל סעודיה, מה שיפחית את משך הטיסה (תעופה)

(צילום: shutterstock)

אייר אינדיה, חברת התעופה הלאומית של הודו, הודיעה היום (שלישי) כי תשוב לטוס לישראל ב-1 בינואר 2026, ותפעיל חמש טיסות שבועיות. בחברת התעופה ההודית הדגישו כי הטיסות יעברו בנתיב הקצר מעל סעודיה.

חברת התעופה הלאומית של הודו הפסיקה לטוס לישראל ב-7 באוקטובר 2023. מאז נעשו שני ניסיונות חידוש קצרים ב-2024 ו-2025, שנקטעו בשל אירועים ביטחוניים, כאשר הדחייה האחרונה הייתה בחודש ספטמבר.

עד כה לא היו טיסות ישירות למדינה שכן חברת אל על לא טסה להודו מאז שנת 2020, כך שהישראלים נותרו זמן רב ללא קו ישיר אל היעד המרכזי במזרח.

כזכור, ארקיע עדכנה השבוע כי היא במגעים לשוב ולהפעיל את הקו הישיר להודו. מנכ"ל ארקיע, עוז ברלוביץ, נפגש עם שגריר הודו בישראל ודן עימו בנושא. בארקיע הדגישו כי חידוש הקו תלוי, בין היתר, בפתיחת המעבר האווירי מעל עומאן, צעד שיאפשר טיסה ישירה קצרה ויעילה יותר בין המדינות".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר