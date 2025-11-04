אחרי שנתיים של הפסקה: זו חברת התעופה הזרה שחוזרת לישראל

אייר אינדיה, חברת התעופה הלאומית של הודו, הודיעה היום (שלישי) כי תשוב לטוס לישראל ב-1 בינואר 2026, ותפעיל חמש טיסות שבועיות. בחברת התעופה ההודית הדגישו כי הטיסות יעברו בנתיב הקצר מעל סעודיה.

חברת התעופה הלאומית של הודו הפסיקה לטוס לישראל ב-7 באוקטובר 2023. מאז נעשו שני ניסיונות חידוש קצרים ב-2024 ו-2025, שנקטעו בשל אירועים ביטחוניים, כאשר הדחייה האחרונה הייתה בחודש ספטמבר.

עד כה לא היו טיסות ישירות למדינה שכן חברת אל על לא טסה להודו מאז שנת 2020, כך שהישראלים נותרו זמן רב ללא קו ישיר אל היעד המרכזי במזרח.

כזכור, ארקיע עדכנה השבוע כי היא במגעים לשוב ולהפעיל את הקו הישיר להודו. מנכ"ל ארקיע, עוז ברלוביץ, נפגש עם שגריר הודו בישראל ודן עימו בנושא. בארקיע הדגישו כי חידוש הקו תלוי, בין היתר, בפתיחת המעבר האווירי מעל עומאן, צעד שיאפשר טיסה ישירה קצרה ויעילה יותר בין המדינות".