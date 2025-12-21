אירוע חריג ובלתי שגרתי אירע בטיסה ממלגה שבספרד לנמל התעופה גטוויק בלונדון, כאשר נוסעת בריטית בת 89 נמצאה ללא רוח חיים על סיפון מטוס של איזיג’ט, לאחר שהועלתה למטוס בכיסא גלגלים בידי בני משפחתה, כך טענו נוסעים ששהו בטיסה. האירוע התרחש בסוף השבוע וגרם לעיכוב של כ-12 שעות בהמראה.

האירוע החל בנמל התעופה במלאגה, כאשר האישה הונחה על כיסא גלגלים והובלה לחלקו האחורי של המטוס על ידי חמישה בני משפחה, תוך שהם אומרים לצוות הקרקע כי היא חשה ברע, עייפה ונרדמה.

נוסעים סיפרו כי הצוות שאל את בני המשפחה מספר פעמים על מצבה הבריאותי של הקשישה, כשאחד מבני המשפחה החזיק את ראשה במהלך המעבר. נוסעת סיפרה כי שמעה את אחד מבני המשפחה אומר: "זה בסדר, אנחנו רופאים", כאשר מצבה עורר חשד כבר בשער העלייה למטוס.

ייתכן כי המשפחה ניסתה להימנע מעיכוב, ביטול הטיסה או הליך רשמי של פטירה בחו"ל, אך זו השערה של נוסעים ולא נטען רשמית.

המטוס החל בנסיעה לעבר מסלול ההמראה, אך נעצר בפתאומיות רגעים לפני ההמראה, לאחר שאנשי צוות הקבינה הבחינו כי האישה אינה מגיבה וגילו כי היא נפטרה. המטוס הוחזר לעמדת החניה, וכוחות חירום הוזעקו למקום.

נוסעים רבים הביעו זעזוע ברשתות החברתיות וטענו כי האישה נראתה כמי שאינה בחיים עוד לפני ההמראה, וכי לא הייתה אמורה לקבל אישור לטיסה. אחת הנוסעות סיפרה כי רופא שהיה על המטוס אישר לדבריה שהאישה כבר הייתה מתה כאשר הושבה במקומה.

חברת איזי ג'ט מסרה בתגובה: "הלקוחה הייתה בחיים כשעלתה למטוס והחזיקה בתעודת כשירות לטיסה. המטוס חזר לעמוד עקב לקוחה שנזקקה לסיוע רפואי דחוף, ולמרבה הצער היא נפטרה. מחשבותינו עם משפחתה".

דובר המשמר האזרחי במלאגה אישר כי שוטרים הגיעו למטוס והוסיף: "האישה נקבעה מתה במטוס שהיה אמור להמריא ממלאגה ללונדון מעט אחרי השעה 11:00 בבוקר". לא נמסרו פרטים על מעצרים, וטייס המשנה הודיע כי יוגש דו"ח מפורט הכולל את עדויות הנוסעים.