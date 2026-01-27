כיכר השבת
שיא שלג של 90 שנה

כזה עוד לא ראיתם: סופת שלגים חריגה שיתקה את טורונטו; מטוסים קפאו על המסלולים | צפו

נמל התעופה הבינלאומי פירסון בטורונטו חווה השבוע סופת חורף היסטורית: נמל התעופה הקנדי רשם שיא שלג של כל הזמנים עם 46.2 ס"מ של שלג, השיא הגבוה ביותר שנרשם אי פעם בתחנה מאז תחילת הרישומים בשנת 1937 | הצטברות השלג בשדה התעופה השפיעה באופן משמעותי על הטיסות ופעולות הקרקע | כך זה נראה (תעופה)

המטוס קפוא בשדה התעופה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

כיכר השבת
