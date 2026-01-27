שיא שלג של 90 שנה כזה עוד לא ראיתם: סופת שלגים חריגה שיתקה את טורונטו; מטוסים קפאו על המסלולים | צפו נמל התעופה הבינלאומי פירסון בטורונטו חווה השבוע סופת חורף היסטורית: נמל התעופה הקנדי רשם שיא שלג של כל הזמנים עם 46.2 ס"מ של שלג, השיא הגבוה ביותר שנרשם אי פעם בתחנה מאז תחילת הרישומים בשנת 1937 | הצטברות השלג בשדה התעופה השפיעה באופן משמעותי על הטיסות ופעולות הקרקע | כך זה נראה (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 18:28