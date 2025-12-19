וינית סנדילראג׳ לא דמיין ששתייה תמימה של מים תהפוך אותו לסמל ויראלי - ובוודאי לא שתהווה קרש קפיצה בקריירת הבינה המלאכותית שלו. בן ה־19, סטודנט למדעי המחשב באוניברסיטת ג׳ורג׳יה טק, הודיע ב־17 בדצמבר כי הצטרף לצוות הפיתוח של xAI, חברת הבינה המלאכותית שהקים אילון מאסק.

„לפני שבוע הפכתי למם בגלל הדרך שבה אני שותה מים. היום אני מצטרף ל־@xAI כדי לבנות את עתיד הבינה המלאכותית - סגירת מעגל מושלמת“, כתב סנדילראג׳ ברשת X (לשעבר טוויטר), לצד אותה תמונה שזכתה למיליוני צפיות ותגובות.

זכייה בהאקתון סללה את הדרך

המסע של סנדילראג׳ ל־xAI החל כמה ימים קודם לכן, כשהשתתף בהאקתון שנערך במטה החברה בפאלו אלטו, קליפורניה. ההאקתון, שנמשך 24 שעות ב־6–7 בדצמבר, משך מאות מתכנתים ויוצרי סטארט־אפים מרחבי העולם.

הצוות של סנדילראג׳ זכה במקום הראשון בקטגוריית „Grok x X API“ בזכות המיזם Vector - פלטפורמה מבוססת בינה מלאכותית שמאפשרת למפתחים לשתף את קהילותיהם ברשת X בתהליכי פיתוח המוצרים. באמצעות מודלי „Grok“ של מאסק, הכלי מנתח ציוצים, ממיין תגובות ומתרגם משובים מתאימים למשימות מעשיות בגיטהאב.

הזכייה העניקה לצוות פרס יוקרתי - טיסה במימון מלא מהחברה לצפייה בשיגור החלל הבא של SpaceX.

ממערבולת רשת לסמל התמדה

התהודה סביב סנדילראג׳ החלה מתמונה תמימה - צילום מההאקתון שבו נראה לוגם מים בזמן עבודה. משתמשים רבים ברשת החלו לצחוק על תנוחת השתייה שלו, והוא הגיב בהומור: „מיליון אנשים שפטו איך אני שותה מים. פשוט הייתי צמא“.

אך הפרשה תפסה תפנית לא צפויה והתפרסמה אף יותר כשמנהלת טכנולוגיה בכירה באחת החברות פרסמה בתגובה אמירה שנראתה גזענית כלפי משתתפים ממוצא דרום־אסיאתי. בעקבות הסערה הציבורית, היא פוטרה - בעוד שסנדילראג׳ עצמו שמר על איפוק ולא הגיב לתקרית.

הישגים מעבר לוויראליות

מעבר לסערת הרשת, הרקע של סנדילראג׳ מרשים בפני עצמו: הוא נמנה עם זוכי מלגת „המלגנים הנשיאותיים של ארצות הברית לשנת 2024“, בין ארבעת הנציגים היחידים ממדינת ג׳ורג׳יה. מאחוריו גם ניסיון בעבודה עם אמזון ובמחקרים בתחום למידת מכונה בבית הספר להנדסה ע"ש פולסון בהרווארד.

בראיון קודם לעיתון בית ספרו סיפר כי הוא רואה בטכנולוגיה כלי לשינוי חברתי: „היכולת לפתח פתרונות חדשניים פתחה את עיניי להשפעה אמיתית על אנשים“, אמר אז.

הודעת הגיוס ל־xAI התקבלה ברשתות החברתיות בגל של תמיכה. משתמשים רבים בירכו אותו: „מהמם לראות כישרון אמיתי מקבל הזדמנות אמיתית“, כתבה אחת מהם, ואחר הוסיף: „לא הפכת למם על הדרך שבה אתה שותה מים - פשוט היית שם בזמן שהתמונה צולמה“.