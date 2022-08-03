בעקבות זכייה בהאקתון של חברת הבינה המלאכותית של אילון מאסק, הפך וינית סנדילראג׳, סטודנט בן 19 ממוצא הודי הלומד באוניברסיטת ג׳ורג׳יה טק, לשם מוכר ברשת | ימים ספורים אחרי שתמונה שבה נראה שותה מים הפכה לבדיחת רשת, הוא הודיע שגוייס כמהנדס בצוות xAI (מעניין)
הרב יצחק פרץ, ראש לשכתו של הרב הראשי והראשון לציון מסיים ארבע שנים בתפקיד. ישמש מעתה כראש לשכתו ויועצו האישי של מנכ"ל בתי הדין הרבניים הרב שלמה דייכובסקי * הרב פרץ שימש כמנהל בית הדין הרבני בתל אביב למעלה מעשור, קודם למינוי לראש לשכת הרב עמאר. כל הפרטים