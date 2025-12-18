תמונות מתוך הכתבה, משמאל הנשיא טראמפ ( צילום: shutterstock, הבית הלבן )

במהלך החודשים האחרונים, פעילות הבית הלבן והנשיא דונלד טראמפ ברשתות החברתיות חוותה שינוי מובהק. החשבונות הרשמיים החלו לשתף תוכן יוצא דופן ולעיתים שנוי במחלוקת, שכולל סרטונים ותמונות שהולכות הרחק מעבר למסגרת הרגילה של הודעות ממשלתיות.

אחד המקרים הבולטים שהתפרסמו לאחרונה הוא סרטון AI שהנשיא שיתף, בו הוא מופיע על מטוס קרב כ"מלך טראמפ" עם כתר על ראשו, ומפיל מטען של זבל על מפגינים נגד שלטונו בניו יורק. הסרטון חולל סערה של ממש ברשת, כשחלק מהאנשים מביעים ביקורת על מה שהם כינו כ"לא רציני", לעומת אנשים שדווקא נהנו מהסאטירה.

"המלך טראמפ", מתוך הסרטון ( צילום: חשבון ה-X של טראמפ )

בסרטון בינה מלאכותית נוסף שפרסם על רקע תוכנית העבר שלו לפינוי עזה, מוצגת גרסה דמיונית של הרצועה כאתר נופש (“Gaza Riviera”) בה נראים טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו שותים קוקטיילים בחוף, יחד עם דימויים אבסורדיים כמו אילון מאסק שמפזר כסף מהשמיים.

"כפר הנופש עזה", מתוך הסרטון ( צילום: חשבון ה-X של טראמפ )

טראמפ פרסם גם סרטון AI שבו הוא נראה כיהלומן בסצנת שוד, וכן סדרת תמונות מזויפות שבהן הוא מופיע כגיבורי קומיקס לצד דמויות אחרות.

כשהבית הלבן פתח טיקטוק

במקביל, הבית הלבן פתח השנה לראשונה חשבון רשמי ברשת החברתית טיקטוק, שהפך להיות פופולארי במיוחד - עם יותר מ-3 מיליון עוקבים. הפוסט הראשון מהחשבון כלל סרטון של טראמפ שבו הוא מצהיר: "בכל יום, אני מתעורר נחוש לספק חיים טובים יותר לאנשים בכל רחבי האומה הזו. אני הקול שלכם", בצירוף הכיתוב: "אמריקה אנחנו חוזרים! מה נשמע טיקטוק?".

מכאן הכול החל להיות הזוי. הבית הלבן העלה עשרות סרטונים של מהגרים נעצרים ומגורשים מהמדינה לצלילי שירים עליזים. חלק מהסרטונים חטפו ביקורת אדירה בעקבות אופיים הנועז, שרבים האשימו בגזענות, כמו סרטון של עשרות כובעי סומבררו נופלים על בניין הקפיטול עם הכיתוב: "שום דבר לא יעצור אותם מלהשבית את הממשלה בשביל מהגרים לא חוקיים".

"שום דבר לא יעצור אותם מלהשבית את הממשלה למהגרים לא חוקיים" ( צילום: הבית הלבן )

בסרטון משעשע אחר הוסרה תמונתו של הנשיא לשעבר ג'ו ביידן מסדרת תמונות הנשיאים בבית הלבן, והוחלפה בתמונה של "עט אוטומטי". הכינוי המשפיל הוצמד לביידן על ידי טראמפ בטענה שהוא כלל לא היה כשיר כשכיהן כנשיא, ואנשים אחרים ביצעו החלטות במקומו.

סרטונים אחרים היו חסרי משמעות לחלוטין, כמו תמונה של הבית הלבן עליה הודבקו תשעה תמונות של הנשיא עם הוראה: "חפש 9 טראמפ בתמונה".

תמונה של ביידן שהוחלפה ( צילום: הבית הלבן )

"חפש 9 טראמפ בתמונה" ( צילום: הבית הלבן )

הבית הלבן הסתבך פעמים רבות עם הסרטונים, כשהשתמש בשירים מפורסמים שיש עליהם זכויות יוצרים. התגובות הנזעמות לא איחרו לבוא, ובהרבה מהסרטונים האלו הוסר הסאונד. במקרים אחרים הואשם הבית הלבן בשימוש בבינה מלאכותית ליצירת תכנים פוליטיים מזויפים.

דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט סיפקה הסבר פשוט לאחד הפוסטים הללו, באומרה: "יש לנשיא את הזכות לעשות זאת. זו הרשת החברתית שלו". לדבריה, "הוא מאוד שקוף, אתם שומעים אותו ישירות ברשתות החברתיות. הוא אוהב לשתף ממים וסרטונים, וגם תכנים שאנשים אחרים מפורסמים".

האמת מאחורי השינוי

אז מי באמת עומד מאחורי השינויים הקיצוניים? קוראים להם משרד האסטרטגיה הדיגיטלית של הבית הלבן (Office of Digital Strategy). מדובר ביחידה חדשה יחסית, שתפקידה הוא לקדם את השימוש בטכנולוגיות דיגיטליות ותקשורת באינטרנט על מנת לתמוך במטרות המדיניות של הנשיא, ולקדם את הקשר עם הציבור.

המשרד הוקם תחת נשיאותו של הנשיא לשעבר ברק אובמה, כחלק מהתמקדותו בשימוש בטכנולוגיה וחדשנות במדינה. במהלך כהונתו של אובמה, הבית הלבן הפך להיות מוביל בתחום השימוש בטכנולוגיות דיגיטליות בממשל, והמדיניות הדיגיטלית של הבית הלבן הייתה פונקציה מרכזית בעבודתו של הממשל.

במהלך כהונתו של טראמפ התפתח המשרד לא רק כמנהל של חשבונות במדיה החברתית, אלא גם כגוף אסטרטגי המתכנן את האופן שבו הבית הלבן יצור קשר עם אזרחי ארצות הברית, במיוחד בשנים האחרונות בהם השפעת האינטרנט והטכנולוגיות הדיגיטליות על הפוליטיקה הגלובלית רק הלכה וגברה.

הבית הלבן והנשיא טראמפ, מסתבר, מתאימים את עצמם לדור ולטכנולוגיה הנוכחית. בתקופות בהם לאנשים, בעיקר צעירים, יש אפס סבלנות לצפות בתכנים ארוכים ומשעממים, כנראה שאין דרך אחרת להשיג את תשומת הלב.

האם זו שיטה יעילה? ימים יגידו.