ברקע הזעם הגובר בבריטניה בעקבות בעיית ההגירה המאסיבית מארצות ערב, נודע כי ממשלת בריטניה משקיעה מדי שנה לא פחות מ-2.1 מיליארד ליש"ט בשיכון מבקשי מקלט בבתי מלון.

לשם השוואה, אילו היה הכסף הזה הולך לטובת אזרחי בריטניה המשלמים מיסים, הסכום הזה יכול היה להעסיק כ-40,000 אחיות במערכת הבריאות הציבורית.

על רקע הוצאות אלו והגעתם של כ-110,000 מבקשי מקלט - רק בשנה האחרונה, ב'רויטרס' דווחה התופעה של רשת מתעדים עצמאיים, המפיקים סרטונים מתוך מתקני המגורים המיועדים לזרים.

פעילות זו, הזוכה לעשרות מיליוני צפיות ברשתות החברתיות, מתדלקת גל חסר תקדים של הפגנות ברחבי המדינה.

הקיץ האחרון רשם מספר שיא של כ-3,000 הפגנות, כאשר מרביתן נסובו סביב סוגיית ההגירה והשפעתה על הקהילות המקומיות.

גורמים בבריטניה מציינים כי יוצרי התוכן פועלים אמנם ממניעים של בידור ורווח כספי ולאו דווקא מעבודה עיתונאית, אולם עבודתם זוכה לחשיפה לא פחותה מעיתונים ממוסדים.

חלק מהמתעדים דיווחו כי הכנסותיהם מיוטיוב, המגיעות לעיתים ל-3.50 ליש"ט לכל אלף צפיות, אפשרו להם לעזוב את עבודותיהם הקבועות כאינסטלטורים או מורים ולעסוק בתיעוד במשרה מלאה. מרטי בלגבורו, אחד הפעילים, ציין כי הרווחים מעיסוק זה עולים על אלו שהרוויח במקצועו הקודם כאינסטלטור.

התיעוד כולל לעיתים קרובות שימוש במצלמות נסתרות המותקנות בתוך משקפיים. איש קהילה בן 32 המכנה את עצמו מנהל מלון המהגרים, השתמש במוצאו הפלסטיני כדי להיטמע בין השוהים במלונות באזור מנצ'סטר ולצלם את תנאי מחייתם. לדבריו, הוא נחשף למקרים של דיווחי כזב מצד מבקשי מקלט ולניצול מוחלט של המערכת.

הוא חשף כי לצד פליטים אמיתיים, המערכת מוכתמת בזרם של אנשים המחפשים הטבות חינם, המרוקנים את קופותיה של הממלכה.

והבריטים כצפוי - זועמים. "הומלסים ויוצאי צבא שלנו נרקבים, ואלו שמגיעים לבריטניה באופן לא חוקי חיים ככה על חשבון משלם המסים", אמרה אחת הפעילות.

העימותים בשטח הובילו למעצרים של לפחות שישה מתעדים בגין עבירות שונות. איש הקהילה הפועל תחת השם "מנהל מלון המהגרים" נעצר בחשד לפריצה לאחר שתועד אוכל בבופה של אחד המלונות, ושוחרר בתנאים מגבילים האוסרים עליו להתקרב למוקדי הפגנות.

משרד הפנים הבריטי מסר בתגובה כי היעד הוא לסגור את כל בתי המלון המשמשים למגורי מבקשי מקלט עד שנת 2029. התוכנית הממשלתית כוללת העברת השוהים לבסיסי צבא והחמרת חוקי המקלט, בניסיון להפחית את העלויות הכלכליות ולצמצם את נקודות החיכוך בערים.

בינתיים, מבקשי מקלט זרים ממדינות מפוקפקות - כמו סוריה ועיראק למשל, אנשים עם עבר לא ידוע מבחינה פלילית או טרוריסטית, ממשיכים לחיות על חשבון הבריטים העמלים קשה לפרנסתם.