שני עובדים במסעדה בארצות הברית הסתבכו בצרות משפטיות, לאחר שעל פי החשד ביימו שוד מזויף באמצעות תמונה שנוצרה בבינה מלאכותית, מה שהוביל להזנקת כוחות משטרה רבים.

לואיס אסבדו ג’וניור, בן 40, וטוד דרסט, בן 45, עבדו במסעדת Rubin's Deli & Restaurant שבאוהיו, כאשר משטרת איליריה קיבלה דיווח על שוד פעיל שבו מעורבים מספר חשודים רעולי פנים.

בעקבות הדיווח, הוזנקו למקום כל ניידות הסיור והבלשים הזמינים. עם הגעתם גילו השוטרים כי אין כל סימן לשוד. לקוחות ישבו במסעדה כרגיל, והמשמרת נראתה שגרתית לחלוטין.

בעקבות האירוע נפתחה חקירה, וממצאיה הראשוניים העלו כי מדובר במעשה מתוכנן של השניים. על פי החשד, דרסט יצר תמונה מזויפת באמצעות בינה מלאכותית, שדימתה שוד, ושלח אותה לאסבדו ג’וניור, שהעביר אותה לבעל המסעדה. בתמונה נראתה לכאורה תצוגה של מצלמות אבטחה מכמה זוויות, ובה שודדים רעולי פנים עם כפפות כחולות.

בעל המקום, שסבר כי מדובר באירוע אמיתי, הזעיק את המשטרה. דרסט נעצר במקום, בעוד אסבדו ג’וניור נמלט ועדיין מבוקש.

דרסט הואשם בעבירות של הפרעה לשוטרים בעת מילוי תפקידם, ויצירת פאניקה בציבור. הוא הוכנס למעצר בבית הכלא של מחוז לוריין, שם יישאר עד לדיון בעניינו בבית המשפט.

במשטרה ציינו כי מעשיהם של החשודים מדגישים מגמה מטרידה של שימוש בבינה מלאכותית ליצירת מצבי חירום מזויפים, במטרה "למתוח" בני משפחה, חברים ועמיתים לעבודה.