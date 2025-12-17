שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' הודיע אמש (שלישי) כי הממשל לא יפרסם את תיעוד התקיפה הימית שהתרחשה בחודש ספטמבר בים הקריבי.

המדובר בסרטון שעורר סערה, לאחר שהגיעו דיווחים לפיהם ארה"ב ביצעה תקיפה שנייה על סירה שכבר הותקפה, במטרה לוודא הריגה על שני סוחרי סמים שנצפו חיים לאחר התקיפה.

לדבריו, אי פרסום הסרטון המלא והלא ערוך של הפצצת הספינה החשודה בהברחת סמים תואם את המדיניות הקבועה של משרד ההגנה בנוגע לחומרים מסווגים. הדברים נאמרו לאחר תדרוך סגור שנערך לחברי הקונגרס בוושינגטון, בעקבות הצטברות טענות על חוסר שקיפות מצד הממשל.

המבצע הצבאי המדובר נמשך מזה שלושה חודשים וחצי ובמהלכו בוצעו למעלה מעשרים תקיפות נגד כלי שיט באוקיינוס השקט ובים הקריבי. עד כה דווח על יותר משמונים הרוגים בפעילות זו, כאשר רק ביום שני האחרון נהרגו שמונה בני אדם בתקיפת שלושה כלי שיט באוקיינוס השקט.

המערכה הצבאית עוררה ביקורת חריפה לאחר שנחשף כי בתקיפה מראשית חודש ספטמבר הורה מפקד המבצע להפציץ שוב את שרידי הספינה, פעולה שהובילה למותם של שני ניצולים שניסו להינצל מהטביעה.

במהלך התדרוכים בקונגרס הציגו שר ההגנה ומזכיר המדינה מרקו רוביו את הפעילות הצבאית כמהלך מוצלח לבלימת הברחות סמים המאיימות על אזרחי ארצות הברית. מנגד, נציגים מהמפלגה הדמוקרטית טענו כי נציגי הממשל לא סיפקו תשובות ברורות לגבי המטרות הסופיות של המבצע. מנהיג הרוב בסנאט, צ'אק שומר, ציין כי הממשל לא הציג תוכנית סדורה והצביע על סתירות בהצהרותיו של הנשיא בנושא.

חלק מחברי הקונגרס הרפובליקנים הביעו תמיכה במהלך וקראו להרחבתו עד להפלת משטרו של ניקולס מדורו בוונצואלה. הסנאטור לינדזי גראהם הצהיר כי המדיניות האמריקנית צריכה להוביל לסיום שלטונו של מדורו. בתוך כך, גורמים בוועדת החוץ של בית הנבחרים דרשו כי הנשיא יפנה לקבלת אישור רשמי מהקונגרס אם מטרת המבצע היא שינוי משטר, ולא רק מלחמה בסמים כפי שהוצג בתחילה.

המתיחות באזור מלווה בתגבור משמעותי של כוחות צבא אמריקניים, הכוללים נושאת מטוסים וכלי טיס מתקדמים המוצבים בים הקריבי. מהלכים אלו מתבצעים על רקע אסטרטגיית הביטחון הלאומי החדשה המבקשת להשיב את דוקטרינת מונרו ולקבוע את חצי הכדור המערבי כאזור השפעה בלעדי של ארצות הברית. שלטונות ונצואלה דוחים את ההאשמות על מעורבות בפשיעה וטוענים כי הממשל האמריקני פועל להשתלט על משאבי הטבע של המדינה.

בעבר, התייחס נשיא ארה"ב לסערת התקיפה ובתחילה אמר כי הוא בעד לפרסם את הסרטון, לאחר מכן הוא חזר בו והבהיר שהדבר תלוי בשר ההגנה הגסת'.

הדמוקרטים יכולים כעת לפנות לבית המשפט העליון, שיחליט אם הפנטגון מחויב בשקיפות בנושא, או שהסרת סיווג תלויה בהחלטה בלעדית של הממשל.