מסור חשמלי ונעלי עקב מזהב: הוקפאה מכירת מתנות המנהיגים של מלוני בשל חשד לסחר בעתיקות

תוכניתה של ראש ממשלת איטליה, ג’ורג'ה מלוני, למכור מתנות דיפלומטיות שהתקבלו ממנהיגים זרים נתקלה בקיר | בית המכירות שנבחר נמצא כעת במרכז חקירה פלילית. האוסף שכולל פריטים ייחודיים בשווי מאות אלפי יורו, נותר תקוע (חדשות בעולם)

ראש ממשלת אלבניה, אדי ראמה, העניק לראש ממשלת איטליה ג’ורג’יה מלוני צעיף כמתנה ליום הולדתה ה־48 במהלך אירוע במאבּו דאבי שבו השתתפו מנהיגים בינלאומיים. (צילום: מסך)

תוכניתה של ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, למכור במכירה פומבית מתנות דיפלומטיות שהתקבלו ממנהיגים זרים קרסה בפתאומיות. זאת לאחר שחוקרים חשפו כי בית המכירות הפומביות שנבחר לניהול המכירה, ברטולאמי פיין ארט, נמצא במרכז חקירה פלילית הנוגעת לסחר בחפצים ארכיאולוגיים.

המכירה הפומבית נועדה למכור אוסף של יותר מ-270 פריטים, ששווים הוערך בכ-800,000 יורו, כאשר ההכנסות היו אמורות לעבור לארגוני צדקה. החוק האיטלקי אוסר על פקידים לשמור מתנות ששוויין עולה על 300 יורו. האוסף כלל מגוון פריטים אקלקטי, כגון נעלי יקרות כחולות עם עקבי זהב מסעודיה, צעיף מראש ממשלת אלבניה אדי ראמה, ופסלון של נשיא ארגנטינה חאבייר מילאי המחובר למסור חשמלי.

בסוף אוקטובר נחתם הצו המעניק את ניהול המכירה לבית המכירות הפומביות ברטולאמי, אשר זכה בחוזה של 40,000 יורו והיה אמור לקבל חמישה אחוזים מההכנסות.

התוכנית נעצרה כאשר התגלה כי ברטולאמי נמצא בחקירה משפטית נרחבת, אותה מתאמים התובעים בקטניה. חקירה זו, הכוללת עשרות חשודים, מתייחסת לטענות על מערכת מובנית לסחר בחפצים ארכיאולוגיים שהושגו באופן לא חוקי.

התובעים אף טוענים כי רשת של סוחרים השתמשה בבתי מכירות פומביות, כולל ברטולאמי, במטרה "להכשיר" חפצים גנובים ולהחדירם מחדש לשוק האמנות הלגיטימי. מייסד ובעלים של בית המכירות ברומא אף קיבל אמצעי מניעה במסגרת התיק.

בעקבות דיווח של "איל פאטו קוווטידיאנו" שחשף את הפרטים, פאלאצו צ'יג'י הודיעה על הקפאת מיידית של החוזה עם ברטולאמי עד לאימות נוסף.

משרד מלוני טען להגנתו כי לא ידע על החקירה בעת בחירת החברה, וציין כי התיק היה תחת סודיות שיפוטית באותה עת. עם זאת, מבקרים הטילו ספק ברמת בדיקת הנאותות שערכה הממשלה.

השעיית החוזה נושאת אירוניה מיוחדת לאור עברה של מלוני מול בית המכירות: בשנת 2022, בעודה באופוזיציה, כינתה מלוני מכירה קודמת של ברטולאמי, בה נמכר עלון של הבריגדות האדומות, "בושה".

