כיכר השבת
אנטי-ישראלי

במאי יהודי מפורסם נמצא מת בביתו - הבן נעצר | טראמפ הגיב ועורר סערה

רוב ריינר, במאי יהודי מפורסם בהוליווד נמצא מת בביתו לפני מספר ימים, אירוע שאף זכה לתגובה שנויה במחלוקת של נשיא ארה"ב בעצמו | ריינר, יהודי שמאלני קיצוני היה ידוע בעמדותיו האנטי-רפובליקניות, תומך בפלסטינים שאף חתם על עצומה נגד הכרת טראמפ בירושלים כבירת ישראל | בנו נעצר והואשם במעשה הנורא (חדשות) 

רוב ריינר (צילום: שאטרסטוק)

סערה פוליטית וציבורית מלווה את הדיווחים על מותו של הבמאי היהודי-אמריקני רוב ריינר, שנמצא ללא רוח חיים יחד עם אשתו מישל בביתם שבלוס אנג'לס.

זמן קצר לאחר פרסום הידיעה, בחר הנשיא להגיב לאירוע באופן שעורר זעם נרחב, כאשר טען כי ריינר מת בעקבות מה שכינה "תסמונת ההפרעה מטראמפ". הנשיא הוסיף כי הבמאי היה "אדם מעונה" שהפך לאובססיבי כלפי הממשל, ורמז כי סערת הרגשות הפוליטית שבה היה נתון היא שהובילה לסוף הטרגי.

דבריו של טראמפ גררו תגובות חריפות מצד דמויות מובילות בהוליווד ובמערכת הפוליטית, שכינו את ההתבטאויות "תת-רמה" וחסרות חמלה מול טרגדיה משפחתית קשה. בעוד המערכת הציבורית סוערת סביב הצהרות הנשיא, רשויות האכיפה בקליפורניה הודיעו על התקדמות משמעותית בבירור נסיבות המקרה. בנם של בני הזוג, ניק ריינר, נעצר על ידי משטרת לוס אנג'לס ומואשם כעת בסעיפי עבירה חמורים בגין המקרה שאירע בבית המשפחה.

רוב ריינר, בנו של הקומיקאי האגדי קארל ריינר, נחשב לאחד הקולות המשפיעים ביותר בתעשיית הקולנוע. לצד עבודתו הקולנועית, ריינר בלט כפעיל שמאל חברתי ופוליטי מרכזי שתמך ביוזמות לקידום החינוך והגנה על זכויות האזרח, תוך שהוא הופך לאחד המבקרים הבולטים של המדיניות הרפובליקנית בשנים האחרונות.

הוליווד סופדת כעת לאיש המקצוע שהלך לעולמו בנסיבות קשות. חברים קרובים ושותפים לעבודה תיארו את ריינר כ"מענטש" וכאדם שחיפש צדק חברתי לאורך כל דרכו. בשלב זה, הבן החשוד מוחזק במעצר תחת אבטחה כבדה, בעוד הציבור האמריקני ממשיך לעסוק בעימות המילולי החריף שהתפתח סביב זכרו של הבמאי המנוח.

ריינר היה ידוע כתומך בפלסטינים שחתם על עצומה נגד הכרת ארה"ב בירושלים כבירת ישראל.

"אנו עומדים בסולידריות עם הפלסטינים בירושלים, בירת פלסטין, ועיר קדושה פתוחה השייכת לכל המוסלמים, הנוצרים והיהודים", נכתב בעצומה. "בהחלטתך, אדוני הנשיא, יצרת יותר עוינות, פחות אמונה וצער עמוק בלבבותיהם ובמוחותיהם של כל אוהבי הצדק בעולם".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר