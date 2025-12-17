סערה פוליטית וציבורית מלווה את הדיווחים על מותו של הבמאי היהודי-אמריקני רוב ריינר, שנמצא ללא רוח חיים יחד עם אשתו מישל בביתם שבלוס אנג'לס.

זמן קצר לאחר פרסום הידיעה, בחר הנשיא דונלד טראמפ להגיב לאירוע באופן שעורר זעם נרחב, כאשר טען כי ריינר מת בעקבות מה שכינה "תסמונת ההפרעה מטראמפ". הנשיא הוסיף כי הבמאי היה "אדם מעונה" שהפך לאובססיבי כלפי הממשל, ורמז כי סערת הרגשות הפוליטית שבה היה נתון היא שהובילה לסוף הטרגי.

דבריו של טראמפ גררו תגובות חריפות מצד דמויות מובילות בהוליווד ובמערכת הפוליטית, שכינו את ההתבטאויות "תת-רמה" וחסרות חמלה מול טרגדיה משפחתית קשה. בעוד המערכת הציבורית סוערת סביב הצהרות הנשיא, רשויות האכיפה בקליפורניה הודיעו על התקדמות משמעותית בבירור נסיבות המקרה. בנם של בני הזוג, ניק ריינר, נעצר על ידי משטרת לוס אנג'לס ומואשם כעת בסעיפי עבירה חמורים בגין המקרה שאירע בבית המשפחה.

רוב ריינר, בנו של הקומיקאי האגדי קארל ריינר, נחשב לאחד הקולות המשפיעים ביותר בתעשיית הקולנוע. לצד עבודתו הקולנועית, ריינר בלט כפעיל שמאל חברתי ופוליטי מרכזי שתמך ביוזמות לקידום החינוך והגנה על זכויות האזרח, תוך שהוא הופך לאחד המבקרים הבולטים של המדיניות הרפובליקנית בשנים האחרונות.

הוליווד סופדת כעת לאיש המקצוע שהלך לעולמו בנסיבות קשות. חברים קרובים ושותפים לעבודה תיארו את ריינר כ"מענטש" וכאדם שחיפש צדק חברתי לאורך כל דרכו. בשלב זה, הבן החשוד מוחזק במעצר תחת אבטחה כבדה, בעוד הציבור האמריקני ממשיך לעסוק בעימות המילולי החריף שהתפתח סביב זכרו של הבמאי המנוח.

ריינר היה ידוע כתומך בפלסטינים שחתם על עצומה נגד הכרת ארה"ב בירושלים כבירת ישראל.

"אנו עומדים בסולידריות עם הפלסטינים בירושלים, בירת פלסטין, ועיר קדושה פתוחה השייכת לכל המוסלמים, הנוצרים והיהודים", נכתב בעצומה. "בהחלטתך, אדוני הנשיא, יצרת יותר עוינות, פחות אמונה וצער עמוק בלבבותיהם ובמוחותיהם של כל אוהבי הצדק בעולם".