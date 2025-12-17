הסרטון שעצבן את המשטרה: כך נסגר החשבון עם הרקדן על הניידת

משטרת ישראל עצרה תושב מזרח ירושלים, בשנות השלושים לחייו, בחשד ל"התנהגות פרועה במקום ציבורי". כך מסרה המשטרה הערב (רביעי). בתום חקירה - שוחרר בתנאים.
החשוד, המתגורר בשכונת בית חנינא, תועד כשהוא רוקד על ניידת משטרה תוך שמבצע תנועות מבישות. תיעוד מהמעשה אף הפך לויראלי ברשת טיקטוק.
"לפני ימים ספורים הוזעקו שוטרי תחנת שפט ממרחב קדם לשכונת בית חנינא לטיפול באירוע סיור", מסרה המשטרה.
"זמן קצר לאחר מכן הבחינו בסרטון ברשת 'טיקטוק' בו תועד אדם חשוד כשהוא על גג הניידת המשטרתית, רוקד תוך תנועות מבישות, בו בזמן שאחד הנוכחים מצלם את מעשיו השפלים לטובת פרסום זה ברשת.
"בפעילות זיהוי מהירה, אותר אתמול החשוד במעשה - תושב השכונה בשנות ה-30 לחייו, ונעצר לחקירה בתחנת שפט בגין עבירה של התנהגות פרועה במקום ציבורי. בסיום חקירתו שוחרר בתנאים".
0 תגובות