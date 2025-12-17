כיכר השבת
הסרטון שעצבן את המשטרה: כך נסגר החשבון עם הרקדן על הניידת

הריקוד האחרון: תושב מזרח ירושלים התהדר בסרטון ברשת החברתית 'טיקטוק', בו תועד רוקד בצהלה רבה על גג ניידת משטרה. אתמול הוא כבר נעצר לחקירה, במהלכה פחות חייך (משטרה)

סרטון הטיקטוק שפורסם (צילום: דוברות המשטרה)

עצרה תושב מזרח ירושלים, בשנות השלושים לחייו, בחשד ל"התנהגות פרועה במקום ציבורי". כך מסרה המשטרה הערב (רביעי). בתום חקירה - שוחרר בתנאים.

החשוד, המתגורר בשכונת בית חנינא, תועד כשהוא רוקד על ניידת משטרה תוך שמבצע תנועות מבישות. תיעוד מהמעשה אף הפך לויראלי ברשת טיקטוק.

"לפני ימים ספורים הוזעקו שוטרי תחנת שפט ממרחב קדם לשכונת בית חנינא לטיפול באירוע סיור", מסרה המשטרה.

רגעי ההתפרעות על הניידת. התיעוד המלא למעלה

"זמן קצר לאחר מכן הבחינו בסרטון ברשת 'טיקטוק' בו תועד אדם חשוד כשהוא על גג הניידת המשטרתית, רוקד תוך תנועות מבישות, בו בזמן שאחד הנוכחים מצלם את מעשיו השפלים לטובת פרסום זה ברשת.

"בפעילות זיהוי מהירה, אותר אתמול החשוד במעשה - תושב השכונה בשנות ה-30 לחייו, ונעצר לחקירה בתחנת שפט בגין עבירה של התנהגות פרועה במקום ציבורי. בסיום חקירתו שוחרר בתנאים".

