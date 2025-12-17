כבר לא מחייך הסרטון שעצבן את המשטרה: כך נסגר החשבון עם הרקדן על הניידת הריקוד האחרון: תושב מזרח ירושלים התהדר בסרטון ברשת החברתית 'טיקטוק', בו תועד רוקד בצהלה רבה על גג ניידת משטרה. אתמול הוא כבר נעצר לחקירה, במהלכה פחות חייך (משטרה)

קא קובי אטינגר כיכר השבת | 18:50