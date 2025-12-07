"תפתח מאחורה!" פלסטינים זוהו מהתצפית מטפסים מעל חומה, כך הם נתפסו במונית | צפו לוחמי מג"ב עצרו 3 שוהים בלתי חוקיים שטיפסו מעל חומת ההפרדה בבית חנינא ליד ירושלים. הם זוהו מהתצפית ונתפסו כעבור זמן קצר בתוך מונית | צפו (משטרה)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 12:20