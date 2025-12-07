כיכר השבת
"תפתח מאחורה!"

פלסטינים זוהו מהתצפית מטפסים מעל חומה, כך הם נתפסו במונית | צפו

לוחמי מג"ב עצרו 3 שוהים בלתי חוקיים שטיפסו מעל חומת ההפרדה בבית חנינא ליד ירושלים. הם זוהו מהתצפית ונתפסו כעבור זמן קצר בתוך מונית | צפו (משטרה)

(צילום: דוברות המשטרה)

לוחמי מג״ב עוטף ירושלים עצרו שלושה שוהים בלתי חוקיים במושב האחורי של מונית, לאחר שטיפסו מעל חומת ההפרדה זמן מה קודם לכן. צפו בתיעוד.

זה קרה במהלך סוף השבוע, עת פעלו לוחמי מג״ב עוטף ירושלים בשכונת בית חנינא בצפון ירושלים לאיתור שוהים בלתי חוקיים ולמניעת ניסיונות חדירה דרך חומת ההפרדה.

במהלך הפעילות זיהתה תצפית מספר חשודים מטפסים מעל החומה, באזור בית חנינא, חוצים לכיוון ירושלים - ונכנסים לרכב שעל פי החשד המתין להם.

לוחמי מג״ב ששהו בקרבת מקום הגיעו לנקודה והחלו בסריקות. במהלך הסריקות איתרו הלוחמים בסמוך לחומה מונית ובה נהג ושלושה חשודים במושב האחורי.

לאחר בדיקת שלושת החשודים התברר כי שלושתם שוהים בלתי חוקיים - אותם חשודים מזיהוי התצפיתנית.

הנהג, תושב ירושלים בן 24, ושלושת השוהים הבלתי חוקיים, תושבי שכם בני 23, 30 ו-29, נעצרו ועוכבו להמשך טיפול וחקירה באח״מ מג״ב עוטף ירושלים.

בשבוע החולף תפסו לוחמי משמר הגבול בכלל הגזרות 323 שוהים בלתי חוקיים ו-48 חשודים בסיוע בהסעתם, הלנתם והעסקתם.

"לוחמי מג״ב ימשיכו לפעול בנחישות בכל גזרות הפעילות למניעת הסתננות, אכיפת החוק ושמירה על ביטחון הציבור", נמסר מ.

כיכר השבת
