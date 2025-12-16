בעקבות סרטון חריג שפורסם מוקדם יותר היום ברשתות החברתיות, ובו תועד ירי מרובה אוויר לעבר חצר גן ילדים באשקלון, המשטרה הודיעה הערב (שלישי) כי עיכבה לחקירה צעיר בן 18, תושב העיר, שצילם את המעשה. כלי הירי נתפס.

בהודעת דוברות המשטרה נמסר: "בהמשך לסרטון שהתפרסם מוקדם יותר ברשתות החברתיות, אודות ירי מרובה אוויר שבוצע לעבר חצר גן ילדים בעיר אשקלון, נעדכן כי החשוד תושב העיר בן 18 שירה וצילם עוכב לחקירה וכלי הירי נתפס".

( צילום: דוברות המשטרה )