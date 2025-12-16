בעקבות סרטון חריג שפורסם מוקדם יותר היום ברשתות החברתיות, ובו תועד ירי מרובה אוויר לעבר חצר גן ילדים באשקלון, המשטרה הודיעה הערב (שלישי) כי עיכבה לחקירה צעיר בן 18, תושב העיר, שצילם את המעשה. כלי הירי נתפס.
בהודעת דוברות המשטרה נמסר: "בהמשך לסרטון שהתפרסם מוקדם יותר ברשתות החברתיות, אודות ירי מרובה אוויר שבוצע לעבר חצר גן ילדים בעיר אשקלון, נעדכן כי החשוד תושב העיר בן 18 שירה וצילם עוכב לחקירה וכלי הירי נתפס".
על פי המשטרה, "אמש (שני) בשעות הצהריים, התקבל דיווח במוקד המשטרה על צעיר שנסע ברכב סמוך לגן ילדים באשקלון, וביצע ירי מרובה אוויר לעבר חצר הגן, בעת שילדים שיחקו במקום.
תוך דקות מקבלת הדיווח הגיעו למקום שוטרי תחנת אשקלון, אספו ממצאים וראיות, ונפתחה חקירה לבירור נסיבות האירוע. מחקירה ראשונית עולה כי מדובר במעשה קונדס, ללא נפגעים".
"בעקבות פעילות מאומצת של שוטרי מרחב לכיש ותחנת אשקלון, בסיוע מערך המצלמות העירוני, אותר החשוד, בן 18 מאשקלון, אשר עוכב לחקירה בתחנה. כלי הירי ששימש ככל הנראה לביצוע המעשה נתפס" נכתב.
