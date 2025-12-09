תיעוד הגניבה ( צילום: דוברות המשטרה )

המשטרה מפרסמת לפני זמן קצר (שלישי) כי הוגש כתב אישום, כנגד תושב עכו שפיתח שיטה חדשה של גניבה, באמצעות הגעה לריאיון עבודה וגניבת ארנקים של עובדים.