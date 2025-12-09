המשטרה מפרסמת לפני זמן קצר (שלישי) כי הוגש כתב אישום, כנגד תושב עכו שפיתח שיטה חדשה של גניבה, באמצעות הגעה לריאיון עבודה וגניבת ארנקים של עובדים.
במשטרת ישראל התקבל דיווח על אדם זר שנכנס למפעל בעיר כרמיאל וגנב ארנק השייך לעובדת במקום.
מיד לאחר שהתקבל הדיווח במשטרה, הגיעו שוטרי המחוז הצפוני ועצרו חשוד לחקירה בתחנת המשטרה.
עם קבלת דיווחים נוספים שהתקבלו אודות גניבת ארנקים וכרטיסי אשראי ממפעלים סמוכים, המשיכו שוטרי המחוז הצפוני בחקירה נרחבת תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים והצבת כוחות למניעת אירועים פליליים.
עם התקדמות החקירה ואיסוף הראיות, הצליחו החוקרים לקשור את החשוד לדיווחים הנוספים שהתקבלו אודות גניבת ארנקים וכסף מעובדי מפעלים בעיר.
השוטרים בדקו שימושים בכרטיסי אשראי וגילו כי אותו חשוד נהג לבצע עסקאות במקומות שונים מיד לאחר גניבתם לרבות רכישת סיגריות וכרטיסי הגרלות.
מחומר החקירה עלה, כי הנאשם טען בעת הגעתו לאחד המפעלים, שהגיע לשם הגשת קורות חיים ולשם ראיון עבודה ובמעמד זה, גנב מאות שקלים וכרטיס אשראי השייכים לעובדים במקום.
עם סיום שלב החקירה, כתב אישום הוגש נגד תושב עכו בן 35 בבית משפט השלום בעכו באמצעות שלוחת תביעות גליל צפון יחד עם בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.
"משטרת ישראל פועלת במאבקה הנחוש והבלתי מתפשר כנגד עברייני רכוש המהווים איום לביטחונו ושלומו של האזרח ותמשיך לפעול למען ביטחון הציבור ולמיצוי הדין עם פורעי החוק", נמסר מהמשטרה.
