שוטרי תחנת מודיעין מנהלים אכיפה ממוקדת נגד עבירות העסקה, הסעה והלנת שוהים בלתי חוקיים, הכוללת ביצוע בקרות קפדניות בבתי עסק, בתי מגורים וצירי התנועה בסמיכות למעברים אל שטחי איו"ש.

תוך כדי הפעילות, השוטרים הצליחו לחשוף הלילה נהג מונית תושב מזרח ירושלים בשנות ה-50 לחייו, שעורר את חשדם בכביש 443 סמוך לעיר מודיעין. במהלך חיפוש שערכו הם מצאו בתא המטען שוהה בלתי חוקי.

החשודים נעצרו, נחקרו, והובאו הבוקר לבית המשפט ע"י השוטרים. יחידת התביעות המשטרתית במחוז מרכז הגישה כנגדם כתבי אישום לצד בקשת מעצרם עד תום ההליכים, זאת לדבריהם למען שמירה על חייהם ורכושם של התושבים.

מדוברות המשטרה נמסר כי "משטרת ישראל תגלה אפס סובלנות כנגד מי שמפר את החוק ועלול לפגוע בביטחון האזרחים, ותמשיך לפעול ולחשוף בנחישות, בדגש על עבירות הסעה, הלנה והעסקת שוהים בלתי חוקיים".