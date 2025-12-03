דובר מחוז מרכז מתאר את האירועים הקשים ( צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי תחנת שדות במשטרת ישראל ניהלו בשבועות האחרונים חקירה מורכבת ורגישה במיוחד, שעניינה חשד לפגיעה חמורה בשני ילדים קטנים חסרי ישע, כבני שנתיים ושנה, מצד אביהם. לפי החשד, האבא חנק את ילדיו הקטנים עד הבאתם לאובדן הכרה.

ראשיתה של הפרשיה, עם קבלת תלונה במשטרה מאזרח ערני, שדיווח על חשד לביצוע עבירות אלימות חמורות על ידי תושב השרון כבן 40. האבא נצפה בשעת בוקר מוקדמת במצלמות הלובי בבנין, כשהוא אוחז באופן אלים בתינוק שלו, תוך חסימת דרכי הנשימה של התינוק עד עלפון ואיבוד הכרה.

( צילום: דוברות המשטרה )

המידע הקשה נקלט במשטרה, וזו פתחה מיד בחקירה מואצת. במסגרת החקירה אספו חוקרי המשטרה ממצאים ומקורות תיעוד שונים, ואלו חשפו סדרת אירועי אלימות מצד האבא כלפי שני ילדיו - הן בלובי הבניין והן במתחם משחקים, בשיטה זהה.

המשטרה פרסמה היום (רביעי) תיעודי וידאו של המעשים המחרידים. בשל המראות הקשים לצפייה אנו מגישים כאן רק תמונות בודדות מתוך קטעי הוידאו - בהן ניתן לראות את ההתעללות, ובין היתר חניקה, של תינוק.

המשטרה עדכנה כי בהתאם לממצאים החמורים, חוקרי תחנת שדות האריכו את מעצרו של החשוד בבית המשפט.

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

האבא, יש לציין, טען בין היתר ששמע בת קול שאמרה לו: "תהרוג אותה תכאיב לה״. למרות זאת הוא נמצא כשיר לעמוד לדין.

בית משפט השלום בפתח תקוה הורה בהתאם להוראות החוק על איסור פרסום זהות החשוד, על מנת למנוע חשיפת זהות הקורבנות הקטינים.

כאמור, השבוע הגישה נגדו המשטרה הצהרת תובע ובהמשך יוגש כצב אישום על ידי הפרקליטות לצד בקשת המשך מעצרו עד תום ההליכים.