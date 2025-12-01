כיכר השבת
מעצר העריק שהסתבך

אחרי שרקד על גג ניידת המשטרה הצבאית - נעצר כשהוא מתחבא מאחורי ארון בגדים בביתו

המשטרה עצרה חשוד שהתפרע, קפץ על גג רכב של משטרה צבאית, גרם נזק ותקף שוטרים במסגרת הפגנה בלתי חוקית ברמת גן, במהלכה המונים הצליחו למנוע מעצר של בחור ישיבה מישיבת 'רבינו חיים עוזר' | החשוד התחבא מאחורי ארון הבגדים בביתו בבני ברק, נעצר על-ידי המשטרה והועבר לחקירה (חדשות, חרדים)

החשוד על הניידת של המשטרה הצבאית (צילום: דוברות המשטרה)

ביום רביעי האחרון לפנות בוקר, התאספו המונים ברחוב שד' ירושלים פינת מאיר בעל הנס ברמת גן, והצליחו למנוע מעצר של בחור ישיבה ספרדי מישיבת "רבינו חיים עוזר" בידי הצבאית.

כוחות גדולים של משטרה הוקפצו למקום כדי לחלץ את חיילי המשטרה הצבאית ועצרו שני מפגינים, בחשד שהפרו את ההסדר לאחר שההפגנה הוכרזה כהפגנה בלתי חוקית.

במהלך ההפגנה, חלק מהמפגינים התפרעו במקום תוך שגרמו נזק לרכבי משטרה צבאית ואף תקפו את הכוחות במקום. המשטרה פתחה בחקירה תוך איסוף ממצאים וראיות.

במסגרת החקירה, שוטרי מרחב דן ותחנת בני ברק - רמת גן איתרו אתמול בערב חשוד שתועד כאשר קפץ על גג רכב של משטרה צבאית וגרם נזק.

השוטרים איתרו את החשוד בביתו בבני ברק, כאשר התחבא מאחורי ארון הבגדים. החשוד, בן 25, תושב בני ברק, נעצר לחקירה בתחנת המשטרה שבסיומה נכלא.

החשוד נחקר בגין התנהגות פרועה במקום ציבורי, הפרעת שוטר במילוי תפקידו, תקיפה סתם, היזק לרכוש במזיד וחבלה במזיד ברכב.

הבוקר יובא החשוד לדיון בבימ"ש השלום בת"א. החקירה נמשכת.

המשטרה מדגישה כי לא תאפשר את הפרת הסדר הציבורי בניגוד לחוק תוך פגיעה בשוטרים, פגיעה ברכוש וסמלי שלטון. המשטרה תפעל ביד קשה בכל אירוע אלימות ותשים ידה על כל חשוד!

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
מילא להיות פרא אדם, אבל מה חשב לעצמו כשהצטלם קבל עם ועדה? שלא יקלטו? שיעזבו? כנראה אינו לומד גמרא אחרת ודאי היה עולה על דעתו
בנמ
2
אולי אפשר להזמין אותו להשתתף בתוכנית כוכב נולד
נפתלי
1
כל הכבוד למשטרה, צריך להכניס אותו למעצר וישר לבקו"ם.
יהודההה

