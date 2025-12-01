ביום רביעי האחרון לפנות בוקר, התאספו המונים ברחוב שד' ירושלים פינת מאיר בעל הנס ברמת גן, והצליחו למנוע מעצר של בחור ישיבה ספרדי מישיבת "רבינו חיים עוזר" בידי המשטרה הצבאית.

כוחות גדולים של משטרה הוקפצו למקום כדי לחלץ את חיילי המשטרה הצבאית ועצרו שני מפגינים, בחשד שהפרו את ההסדר לאחר שההפגנה הוכרזה כהפגנה בלתי חוקית.

במהלך ההפגנה, חלק מהמפגינים התפרעו במקום תוך שגרמו נזק לרכבי משטרה צבאית ואף תקפו את הכוחות במקום. המשטרה פתחה בחקירה תוך איסוף ממצאים וראיות.

במסגרת החקירה, שוטרי מרחב דן ותחנת בני ברק - רמת גן איתרו אתמול בערב חשוד שתועד כאשר קפץ על גג רכב של משטרה צבאית וגרם נזק.

השוטרים איתרו את החשוד בביתו בבני ברק, כאשר התחבא מאחורי ארון הבגדים. החשוד, בן 25, תושב בני ברק, נעצר לחקירה בתחנת המשטרה שבסיומה נכלא.

החשוד נחקר בגין התנהגות פרועה במקום ציבורי, הפרעת שוטר במילוי תפקידו, תקיפה סתם, היזק לרכוש במזיד וחבלה במזיד ברכב.

הבוקר יובא החשוד לדיון בבימ"ש השלום בת"א. החקירה נמשכת.

המשטרה מדגישה כי לא תאפשר את הפרת הסדר הציבורי בניגוד לחוק תוך פגיעה בשוטרים, פגיעה ברכוש וסמלי שלטון. המשטרה תפעל ביד קשה בכל אירוע אלימות ותשים ידה על כל חשוד!