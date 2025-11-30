המעמד המרכזי "והקמותי", להמשך כינונה של ישיבת פוניבז' (של הרב מרקוביץ'. ח"ש), ייערך הערב (ראשון) במרכז האירועים המפואר די-סיטי שבמעלה אדומים.

מי שצפויים להשתתף הם בוגרי הישיבה, אבות לתלמידים וידידי הישיבה מכל רחבי הארץ, המבקשים לקחת חלק בכינוס ההיסטורי לעתיד קיומה והתבססותה של ישיבת פוניבז' - אם הישיבות, המגדלת דורות של לומדי תורה זה עשרות בשנים.

ב"ועד ההצלה", המופקד על ההיערכות לקראת הכנס, מציינים כי בימים האחרונים נרשמה התעניינות מוגברת בהשתתפות בכינוס.

במוצאי שבת התקיימו דיוני היערכות מרוכזים לבחינת הרחבת יכולת הקליטה, ובהם נבחנו אפשרויות לפתיחת אולמות נוספים, הצבת מתחמי צפייה חיצוניים ותגבור משמעותי של מערך ההיסעים.

ל'כיכר השבת' נודע כי במרכז המעמד תוצג תערוכה נרחבת שתעניק לבאים מבט רחב על שמונים שנות בניינה של אם הישיבות - מימי היסוד בליטא, דרך תקופת ההתחדשות בארץ הקודש בראשות ראשי הישיבה זצוק"ל, ועד דור ההמשך כיום.

התערוכה כוללת חומרים נדירים ובהם מסמכי יסוד עתיקים, צילומים שלא נראו בעבר ומוצגים ייחודיים מבית היוצר של בוגרי ותלמידי הישיבה.

בשיא המעמד יוצג החזון העתידי לבניית היכל התורה החדש - מבנה שעתיד לשמש אלפי בחורים מובחרים בעשורים הבאים.

מערך "השגרירים", שהוקם בשבוע האחרון, ממשיך לפעול במתכונת אינטנסיבית. עשרות בוגרים מוועדים שונים נטלו על עצמם ליצור קשר עם אלפי חבריהם בארץ ובחו"ל, לתאם הגעה ולסייע למערך הרישום. הכנס שנערך עבורם הותיר רושם עמוק, והתגייסותם מורגשת היטב בשטח.

ב"ועד ההצלה" מסכמים כי "ההיענות הגדולה בימים האחרונים מעידה על הכרת הציבור בגודל השעה ועל תחושת שותפות בבניין העתיד הרוחני של הישיבה. הערב צפוי להתקיים בעזרת ה' מעמד מרכזי שייזכר בדברי ימי עולם התורה".