רגעי המעצר ( צילום: דוברות המשטרה )

מפוקח שהסווה את זהותו במשך כשנתיים, בעקבות מעשים חמורים, אותר ונעצר הלילה על ידי יחידת 'צור' של שב״ס. כך נמסר היום (שלישי) ממשטרת ישראל. החשוד הובל לחקירה והארכת מעצר על ידי משטרת מחוז ירושלים.

מדובר באדם שבמשך מעט יותר משנתיים התחזה לאדם אחר, החליף זהויות, עזב את מקום מגוריו והמשיך להפר את תנאי הפיקוח שהוטלו עליו. החקירה בעניינו החלה כבר בחודש אוגוסט 2023, לאחר שיחידת 'צור' דיווחה למשטרה כי הלה ניתק קשר - בניגוד לצו הפיקוח שהוטל עליו. מאז, פעלו קציני היחידה לאיתורו, באמצעות איסוף מודיעין, פעולות סמויות, בדיקות בשטח ושימוש באמצעים מגוונים שנוהלו בנחישות לאורך כל התקופה.

החשוד ( צילום: דוברות המשטרה )

אמש הבשילה הפעילות: בעקבות מידע חדש שהתקבל ביחידת 'צור' (בחטיבת חלופות הכליאה של שירות בתי הסוהר, היחידה המופקדת על ההגנה על הציבור מפני עבריינים משוחררים מסוגו), הגיעו קציני הפיקוח אל דירה בבני ברק שבה הסתתר החשוד, ובחיפוש שנערך ברכבו נמצאו ממצאים המחזקים את החשדות נגדו.

מחקירה ראשונית עולה חשד לפיו המפוקח החליף מקומות מגורים ולאחרונה עבר להתגורר בירושלים, התחזה לאורך זמן לאדם אחר, באמצעות תעודת זהות זרה שעליה הדביק את תמונתו, ואף עבד בהוראה - בניגוד לצו הפיקוח.

החשוד נעצר והועבר לחקירה בתחנת בית שמש בחשד לעבירות של הפרת הוראה חוקית, הפרת תנאי פיקוח, התחזות כאדם אחר ועבירות נוספות הנבחנות כעת. לבקשת המשטרה, נעתר בית משפט השלום והאריך היום את מעצרו ב-3 ימים. "חקירת המשטרה נמשכת", מסרה המשטרה.