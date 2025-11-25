כיכר השבת
מרדף של שנתיים הסתיים

המורה שביצע מעשים חמורים וברח מפיקוח - נעצר בדירת מסתור בעיר החרדית; הצליח להסתיר את זהותו

הוא הורשע וישב בכלא על מעשים חמורים בתלמידיו, ואחרי שחרורו הצליח לברוח מפיקוח ולהסתיר זהות. בינתיים השתלב במערכת חינוכית בתלמוד תורה חרדי - כשמסתיר את זהותו עם תעודת זהות מזויפת | הלילה הוא נתפס בדירת מסתור בבני ברק אחרי שמידע חדש התקבל במשטרה | כל הפרטים (אקטואליה)

רגעי המעצר (צילום: דוברות המשטרה)

מפוקח שהסווה את זהותו במשך כשנתיים, בעקבות מעשים חמורים, אותר ונעצר הלילה על ידי יחידת 'צור' של שב״ס. כך נמסר היום (שלישי) ממשטרת ישראל. החשוד הובל לחקירה והארכת מעצר על ידי משטרת מחוז ירושלים.

מדובר באדם שבמשך מעט יותר משנתיים התחזה לאדם אחר, החליף זהויות, עזב את מקום מגוריו והמשיך להפר את תנאי הפיקוח שהוטלו עליו.

החקירה בעניינו החלה כבר בחודש אוגוסט 2023, לאחר שיחידת 'צור' דיווחה למשטרה כי הלה ניתק קשר - בניגוד לצו הפיקוח שהוטל עליו.

מאז, פעלו קציני היחידה לאיתורו, באמצעות איסוף מודיעין, פעולות סמויות, בדיקות בשטח ושימוש באמצעים מגוונים שנוהלו בנחישות לאורך כל התקופה.

החשוד (צילום: דוברות המשטרה)

אמש הבשילה הפעילות: בעקבות מידע חדש שהתקבל ביחידת 'צור' (בחטיבת חלופות הכליאה של שירות בתי הסוהר, היחידה המופקדת על ההגנה על הציבור מפני עבריינים משוחררים מסוגו), הגיעו קציני הפיקוח אל דירה ב שבה הסתתר החשוד, ובחיפוש שנערך ברכבו נמצאו ממצאים המחזקים את החשדות נגדו.

מחקירה ראשונית עולה חשד לפיו המפוקח החליף מקומות מגורים ולאחרונה עבר להתגורר בירושלים, התחזה לאורך זמן לאדם אחר, באמצעות תעודת זהות זרה שעליה הדביק את תמונתו, ואף עבד בהוראה - בניגוד לצו הפיקוח.

החשוד נעצר והועבר לחקירה בתחנת בית שמש בחשד לעבירות של הפרת הוראה חוקית, הפרת תנאי פיקוח, התחזות כאדם אחר ועבירות נוספות הנבחנות כעת. לבקשת המשטרה, נעתר בית משפט השלום והאריך היום את מעצרו ב-3 ימים. "חקירת המשטרה נמשכת", מסרה המשטרה.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
למה לטשטש?
כולם צריכים לדעת מיהו
2
ואני שואל איזה ישיבה היא זאת שמקבלת כל דכפין ללא בדיקה.
חרדי
1
מעניין מי ראש הישיבה שקבלתי אותו
מעניין איפה לימד?

