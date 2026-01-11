כיכר השבת
המשטרה פועלת במקום

מהומה בבני ברק: מפגינים מהפלגים הקיצוניים ניסו לפרוץ לכנס חטיבת החשמונאים

כ-100 מפגינים קיצונים ניסו לפרוץ הערב לכנס חטיבת החשמונאים ברחוב יוסף חיים בבני ברק, שבו השתתפו עשרות אבות ללוחמים | המשטרה הוזעקה והיא פועלת במקום | שני החיילים נפצעו בידי המפגינים, המח"ט חולץ בידי המשטרה (חדשות חרדים)

אילוסטרציה (צילום: Erik Marmor/Flash90)

כוחות משטרה פעלו הערב (ראשון) לפנות כ-100 מפגינים מהפלגים הקיצוניים שניסו לפרוץ לכנס של חטיבת החשמונאים, שנערך ב עבור אבות ללוחמים. על פי הדיווחים, המפגינים ניסו לחדור לאולם בכוח ולשבש את האירוע של החטיבה החרדית החדשה. המשטרה פעלה במקום לפיזור ההתקהלות ולהשבת הסדר.

במהלך ניסיונות הפריצה התפתחו עימותים פיזיים בין המפגינים לבין כוחות האבטחה והמשטרה. באירוע, שבו השתתפו כ-60 אבות ללוחמים, נפצעו כמה חיילים באורח קל. אחד מהם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. כמו כן, המח"ט אלוף-משנה אבינועם אמונה חולץ מהמקום על ידי המשטרה.

בדקות שקדמו לעימותים הופצו "קריאות חירום" בקווים של הפלגים הקיצוניים, שקראו להמונים להגיע בדחיפות לאזור רחוב שדרות יוסף חיים בבני ברק ולמחות נגד קיום הכנס. לאחר פעילות המשטרה, האירוע פוזר.

מדובר צה"ל נמסר: "במהלך כנס הוקרה להורי מתגייסי חטיבת החשמונאים שהתקיים הלילה בעיר בני ברק, פרצו מספר מפגינים לאולם הכנס במטרה לשבשו. חלק מהמפגינים נהגו באלימות כלפי חיילי ומפקדי החטיבה.

כוחות משטרת ישראל הוזעקו למקום תוך זמן קצר על מנת להשיב את הסדר. האירוע הסתיים. צה"ל מגנה בתוקף כל גילוי אלימות כלפי מפקדיו וחייליו. נערכו בדיקות רפואיות למספר משרתי החטיבה בנקודה. לא מוכרים פצועים" נמסר.

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, בתגובה למהומה בכינוס בבני ברק: "מי שתוקף חייל צה"ל מתוך מניע אידאולוגי - דינו מאסר ממושך ובמקרים מסוימים, אף הריסת ביתו. את זה קבע המחוקק. אני קורא לרשויות ליישם את החוקים. ישראל היא מדינת חוק, למען השם".

הבעיה המרכזית היא האסון המחריד שרוב עם ישראל עזב את התורה בתקופת ההשכלה, כתוצאה מהשתלבות בחברה הכללית, (עד לפני 200 שנה הרוב היו שומרי תורה) כהפקת לקחים הוחלט על התבדלות ושהציבור החרדי לא יהיה חלק מהחברה הציונית וצבא השמד. מי שרוצה להשתלב יש את הציבור של המזרחי...
אברך בן תורה מבני ברק

