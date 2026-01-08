הילד הופשט והותקף באלימות: זה העונש שקיבל בכיר כת 'לב טהור'

בית המשפט המחוזי בירושלים גזר היום (חמישי) גזר דין של שנתיים מאסר בפועל - על אלעזר רומפלר, ממנהיגי כת 'לב טהור'. במרכז ההרשעה נגדו - תקיפה אלימה וחמורה של ילד בן 10.

לפי הכרעת הדין רומפלר, שהיה מנהל בית ספר בכת לב טהור, נטל חלק באירוע שבו הוכה ילד קטן כבן 10, לעיני חבריו בני גילו, על שולחן ובלי בגדים.

רומפלר הוסגר לישראל לאחרונה, לאחר שנעצר בגואטמלה לפני כשנה בידי המשטרה המקומית. הוא נמלט מהארץ לגואטמלה לאחר שבשנת 2020 הוגש נגדו כתב אישום חמור.

כפי שדווח בהרחבה ב'כיכר השבת', בתאריך ט"ו כסלו תשפ"א, היה אמור להתקיים דיון בבית המשפט המחוזי בירושלים בעניינו של רומפלר, אלא שהוא נעדר, ועזב את הארץ עם דרכון מזויף.

בהודעה שמסר לבית המשפט פרקליטו, עו"ד גבריאל טראנשווילי, נאמר כי רומפלר השאיר מכתב בן 13 עמודים, המפרט את סיבות עזיבתו הפתאומית, שעיקרו הוא חשש שלא יזכה למשפט הוגן.

"זה לא מתוך זלזול בבית המשפט", כתב, "אלא מתוך תחושה שלנוכח הלחצים המופעלים עלי ועל כל מה שקשור ב'לב טהור', לא אזכה למשפט הוגן או איאלץ לנהל הליך משפטי ארוך מאוד תחת תנאים מגבילים שלא יאפשרו לי לראות את אשתי וילדי".

בכתב האישום שהוגש נגדו מתוארת התעללות גופנית ונפשית בקטינים בני 9-10. "מזה 17 שנים", תיארה הפרקליטות, "רומפלר הינו חלק מהכת הפוגענית 'לב טהור', אשר נעה ונדה ברחבי העולם, וזאת תוך בריחה מרשויות המדינות שונות. בשנים 2009-2011 היה הנאשם מנהל בית ספר לגילאי 6-13 בקהילה בקנדה ולאחר מכן בגואטמלה".

פרקליטות מחוז ירושלים ייחסה כאמור לרומפלר מעשי התעללות גופנית ונפשית בשני קטינים, בשנים 2009-2011, וכן תקיפה הגורמת חבלה של ממש, בעת שהיה מנהל בית הספר בו למדו הילדים.