חוגגים בצל המתח. חג הפורים השנה בברלין לא דמה לאף חגיגה שנראתה בעיר בעבר. לצד הקהילה היהודית המקומית, מילאו את הרחובות ישראלים רבים - תיירים, אנשי עסקים ומשפחות, שמצאו את עצמם "לכודים" בבירת גרמניה בעקבות ביטולי הטיסות והמצב הביטחוני בישראל. עבורם, הקהילה היהודית הפכה למוקד של שפיות בתוך חוסר הוודאות.

כדי לתת מענה עבורם, הפעיל רב העיר הרב יהודה טייכטל מערך חסר תקדים של עשרות קריאות מגילה לאורך כל ליל ויום הפורים, בכל שעה עגולה, אך המוקד המרגש ביותר היה האירוע הייעודי, בו נטלו חלק ישראלים שנתקעו בעיר.

בין קריאת המגילה לשירים שמחים בעברית, הם יכלו לרגע אחד להניח בצד את הניסיונות להשיג כרטיס טיסה חזור ואת הדאגה למשפחות בארץ.

"התחושה הייתה של סולידריות מוחלטת", סיפרה ישראלית שנתקעה בברלין והשתתפה באירוע. "הגענו כזרים גמורים שרק רוצים לחזור הביתה, ויצאנו בתחושה של משפחה אחת גדולה. הרגשנו הכי בבית, רחוק מהבית".

הרב טייכטל וצוות בית חב"ד בעיר שמו דגש מיוחד על הישראלים שנותרו ללא פתרון לינה או סעודת חג מסודרת. "פתחנו עבורם שולחנות כיד המלך", אמר הרב טייכטל, "דאגנו לכל צורכם, והכי חשוב – נתנו להם מקום לפרוק את המתח והדאגה. בסוף כולנו משפחה אחת, ומה יותר ממגילת אסתר שממחישה לנו את הגורל המשותף שלנו כעם אחד".

הפריסה הרחבה של 8 מוקדי קריאת המגילה אפשרה גם לאלו ששהו במלונות מרוחקים להגיע ולהרגיש חלק. "היה חשוב לנו שאף ישראלי לא ירגיש לבד בחג הזה, במיוחד כשהם בלחץ לגביי המצב בבית והמשפחה המורחבת", הוסיף הרב טייכטל. "ההתגייסות הייתה מלאה, והשמחה שפרצה שם הייתה התשובה הכי טובה לכל מי שמנסה להחליש אותנו".