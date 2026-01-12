תקיפה מזעזעת ומחרידה, ככל הנראה על רקע אנטישמי, התרחשה בשכונת וויליאמסבורג שבברוקלין: גבר חרדי שנכנס עם משפחתו לביתו הותקף בידי אישה זרה ברחוב.

האירוע, שקרה בסביבות השעה 23:20 בליל השבת האחרונה, נחשב לאחד מההתקפות האחרונות בסדרה של מעשי שנאה שמתרחשים בשכונה.

על פי דיווחי המשטרה והארגונים הקהילתיים, הקורבן – מתנדב בארגון השומרים המקומי - היה בדרכו עם אשתו וילדיו כאשר החשודה, בת 35, החלה להשמיע מלים קשות נגדם תוך שימוש בקללות ואמירות אנטישמיות.

בשלב מסוםי החשודה תקפה את הגבר והחלה להכות בו בפניו. היא גם פנתה במילים קשות כלפי ילדיו, כולל אמירה מזעזעת על כך שהיא “תחנוק את הילדים”.

על פי הדיווחים, הגבר נחבל באזור העין והפנים, אך לא נזקק להעברה לבית חולים לאחר הטיפול הראשוני בשטח.

ניידות של מחלקת המשטרה המקומית הגיעו במהירות לזירה, לצד מתנדבים משומרים והצלה, וטיפלו במותקף במקום. החשודה נעצרה על ידי המשטרה מיד לאחר האירוע והובלה לתחנת המשטרה.

התוקפת מואשמת בהטרדה מחמירה וחקירה מתנהלת נגדה. המקרה נבחן גם על ידי יחידה במשטרה שמטפלת במקרים שמוערכים כעבירות שנאה.

תושבים חרדים בשכונה, שנחשפו לאחרונה לגידול בדיווחים על מקרים אנטישמיים באזור למרבה הצער, הגיבו בזעזוע לתקיפה. ארגונים קהילתיים קראו להגברת הבטיחות ברחובות בשעות הלילה ולהגברת שיתוף הפעולה עם רשויות החוק כדי למנוע מקרים דומים בעתיד.

המשטרה המקומית מבקשת כעת מכל מי שהיה באזור ויש לו מידע על המקרה או היכולות להעיד על התנהלות החשודה ליצור קשר עם רשויות החוק, כדי לסייע בהבנת נסיבות האירוע ובהמשך החקירה.