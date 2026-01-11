כיכר השבת
"ממדאני אידיוט": השחקן היהודי הודיע על התמודדותו לראשות עיריית ניו יורק 

השחקן האמריקאי מייקל רפפורט, יהודי ופרו-ישראלי מובהק, הודיע כי בכוונתו להתמודד לראשות עיריית ניו יורק בבחירות שייערכו בשנת 2029 | במהלך דבריו הביע ביקורת חריפה על מדיניותו ותפיסת עולמו של ראש העיר הנוכחי, ממדאני הפרו פלסטיני, וטען כי העיר זקוקה להנהגה פרגמטית, תקיפה וברורה יותר (בעולם)

רפפורט מחזיק שלט לשחרור החטופים

השחקן והקומיקאי האמריקאי מייקל רפפורט, יהודי ופרו-ישראלי מובהק, הודיע כי בכוונתו להתמודד לראשות עיריית ניו יורק בבחירות שייערכו בשנת 2029.

את ההצהרה פרסם רפפורט במהלך פרק בפודקאסט שלו. הוא הציג את עצמו כמי שמתכוון להציע אלטרנטיבה חריפה וישירה להנהגה הנוכחית בעיר, על רקע מה שהוא מגדיר כהחמרה מתמשכת במצב הביטחוני, הכלכלי והחברתי בניו יורק.

רפפורט קשר את החלטתו לאקלים הפוליטי הנוכחי ולכניסתו לתפקיד של ראש העיר החדש, זוהראן ממדאני, אותו כינה "זוהראן האידיוט". במהלך דבריו הביע ביקורת חריפה על מדיניותו ותפיסת עולמו של ממדאני הפרו פלסטיני, המזוהה עם השמאל הסוציאליסטי-דמוקרטי, וטען כי העיר זקוקה להנהגה פרגמטית, תקיפה וברורה יותר.

הוא הדגיש כי בכוונתו להתמקד בנושאים כמו ביטחון אישי ברחובות, מאבק ביוקר המחיה, התנהלות קשוחה מול פשיעה ושיפור איכות החיים של תושבי העיר, שוכרים ובעלי נכסים כאחד.

בדבריו וברשתות החברתיות הציג רפפורט קו ישיר ובלתי מתנצל, והצהיר כי הוא אינו מתכוון “לייפות את המציאות” או להסתתר מאחורי מסרים פוליטיים כלליים. הוא ציין כי ייקח אחריות על טעויות, יפעל בשקיפות ויעמיד את טובת תושבי ניו יורק מעל שיקולים אידיאולוגיים.

ההכרזה עוררה עניין ותגובות רבות ברשת, כאשר תומכים רבים הביעו התלהבות מהאפשרות שיתמודד בפועל, והציגו אותו כדמות חיצונית שיכולה לזעזע את המערכת הפוליטית. מנגד, כבר כעת ברור כי אם אכן ירוץ, צפויה לו מערכת בחירות רועשת וטעונה, נוכח העימות הישיר שהוא מייצר מול ראש העיר המכהן זוהרן ממדאני.

