ביל גייטס, מייסד־שותף של חברת מיקרוסופט, הזהיר כי בינה מלאכותית עלולה לשמש בעתיד לפיתוח נשק ביולוגי בידי ארגונים שאינם מדינתיים, במיוחד כאלה שיכולים לגשת לכלי תוכנה בקוד פתוח.

האזהרה הופיעה במכתבו השנתי של גייטס, שכותרתו ״אופטימיות עם הערות שוליים״, שפורסם ביום שישי האחרון. לדבריו, אף שהבינה המלאכותית צפויה לשנות את החברה האנושית יותר מכל טכנולוגיה אחרת, היא טומנת בחובה גם סיכונים חמורים לאוכלוסיית העולם.

גייטס הזכיר כי כבר בשנת 2015 הזהיר בהרצאת TED שהעולם אינו ערוך להתמודדות עם מגפה עולמית. לדבריו, אילו הייתה היערכות מוקדמת ומתאימה לקורונה, היקף הסבל האנושי היה קטן משמעותית. כיום, כך כתב, קיים איום חמור אף יותר ממגפה טבעית, והוא האפשרות שארגון לא־מדינתי ינצל כלי בינה מלאכותית פתוחים כדי לתכנן נשק ביולוגי.

לדבריו, האנושות חייבת לפעול בזהירות ובאחריות בכל הנוגע לפיתוח, רגולציה והטמעה של מערכות בינה מלאכותית. גייטס הוסיף כי אין לדעת מהו גבול היכולות של מערכות אלו, והביע את דעתו על פיה ההתקדמות לא תיעצר לפני שהבינה המלאכותית תעלה על רמת האינטליגנציה האנושית.