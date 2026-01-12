כיכר השבת
"אין להם חלק בתורה"

הרב לייבל על הפורצים לכנס החשמונאים: "אלו אינם קנאים ואינם חרדים, אלו בריונים"

הגר"ד לייבל מגנה בחריפות את הקיצוניים שפרצו לכנס חטיבת החשמונאים בבני ברק: "אלו בריונים שמחללים את השם, אלו אינם קנאים ואינם חרדים" (חרדים)

הגר"ד לייבל (צילום: מאיר זלזניק)

הגאון הרב דוד לייבל, נשיא רשת 'אחוות תורה' ומי שהיה מעורב בהקמת חטיבת חשמונאים החרדית, במתקפה חריפה נגד הקיצוניים שפרצו אמש (ראשון) לכנס של החטיבה החרדית בעיר בני ברק.

לדברי הרב לייבל: "אלו אינם קנאים ואינם חרדים. אלו בריונים שמחללים את השם ברבים, אין להם חלק בתורה ולא חלק בנו".

הרב לייבל הוסיף בדבריו החריפים: "הם מתעטפים בטלית של קנאות, אך לאמיתו של דבר אין להם בחייהם אלא הרס וחורבן, ועולם התורה לא יישמר באגרופיהם אלא בהוספת טוב ובנייה. אני מחזק את ידי החיילים".

כפי שדווח ב'כיכר השבת', כוחות משטרה פעלו אמש (ראשון) לפנות כמאה מפגינים מהפלגים הקיצוניים שניסו לפרוץ לכנס של חטיבת החשמונאים, שנערך בבני ברק עבור אבות ללוחמים.

המפגינים ניסו לחדור לאולם בכוח ולשבש את האירוע של החטיבה החרדית החדשה. המשטרה פעלה במקום לפיזור ההתקהלות ולהשבת הסדר.

במהלך ניסיונות הפריצה התפתחו עימותים פיזיים בין המפגינים לבין כוחות האבטחה והמשטרה. באירוע, שבו השתתפו כ-60 אבות ללוחמים, נפצעו כמה חיילים באורח קל. כמו כן, המח"ט אלוף-משנה אבינועם אמונה חולץ מהמקום על ידי המשטרה.

מדובר צה"ל נמסר: "במהלך כנס הוקרה להורי מתגייסי חטיבת החשמונאים שהתקיים הלילה בעיר בני ברק, פרצו מספר מפגינים לאולם הכנס במטרה לשבשו. חלק מהמפגינים נהגו באלימות כלפי חיילי ומפקדי החטיבה.

"כוחות משטרת ישראל הוזעקו למקום תוך זמן קצר על מנת להשיב את הסדר. האירוע הסתיים. צה"ל מגנה בתוקף כל גילוי אלימות כלפי מפקדיו וחייליו. נערכו בדיקות רפואיות למספר משרתי החטיבה בנקודה. לא מוכרים פצועים".

5
למה הם באים לתוך בני ברק?
נתי
4
הרב לייבל ישר כח קול שפוי כמו שאלפים חושבים ופשוט מפחדים לומר דברם בקול, לצערינו קבוצה ליטאית ניסיון קנאים ושכחו את התורה ואת נותן התורה חזקו ואמצו
מני
3
באמת זה חילול השם. אתם מתנגדים הבנו אבל קצת דרך ארץ צריל לכבד את הבוחרים אחרת את הדעה האחרת. כל אחד והבחירה שלו בחיים ישר כוח לחיילים הללו
עדי
2
כל המרים יד על חברו, נקרא רשע. היזק לרכוש בכוונה זה גזל מדאורייתא
צפונבון
1
למה בבני ברק???? אין מקום אחר??
שווארץ

