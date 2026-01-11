כיכר השבת
טיש עד 02:50 לפנות בוקר

דלתות נעולות ושיחות קודש אל תוך הלילה: האדמו"ר מרחמסטריווקא שבת לראשונה בבני ברק

לאחר שנים של ציפייה, זכו עשרות חסידי רחמסטריווקא בבני ברק לשבות בצל הקודש של האדמו"ר לשבת שכולה התעלות • תיאור מהשבת הנכספת, החל מנעילת הדלתות כדי לאפשר קרבה משפחתית, שיחות הקודש הממושכות בליל שבת, המעמד המיוחד לילדי החסידות והמחווה לראשי העיר בסעודה שלישית • צפו בסיכום המרומם מצאת השבת (חסידים)

10תגובות
האדמו"ר מרחמסטריווקא מוצ"ש בב"ב (צילום: שוקי לרר)

תחושת התעלות ורוממות רוח אפפה במהלך השבת האחרונה את עשרות חסידי רחמסטריווקא תושבי . לאחר ציפייה של שנים, זכו בני הקהילה לקדם את פני האדמו"ר לשבת היסטורית שיועדה כולה עבורם, תוך שימת דגש על קשר אישי וחם לכל חסיד, מקטן ועד גדול.

ההכנות הקדחתניות הגיעו לשיאן בערב שבת קודש. בשעה 17:30 הגיע הרבי לתפילת מנחה בהיכל בית המדרש של החסידות בעיר. לקראת תפילת קבלת שבת, עברו החסידים להיכל "סמינר גור" שהושכר במיוחד כדי להכיל את הקהל הרב.

נקודה מעניינת שנרשמה היא ההחלטה לסגור את דלתות ההיכל בפני קהל סקרנים מן החוץ, החל מתחילת התפילה ועד לסיום עריכת השולחן הטהור. הצעד נועד לאפשר לחסידים "להתחמם" בצל רבם באווירה משפחתית ומצומצמת, ללא הפרעות של סקרנים ותושבי העיר, ולחזות בנועם עבודת הקודש מקרוב.

בליל שבת, עם סיום תפילת מעריב בשעה 21:00, עבר הקהל לברכת השבת לפני תחילת הטיש. מיד עם תחילת עריכת השולחן, פתח האדמו"ר בשיחת קודש מעמיקה שנמשכה כשעה וחצי, ובמהלך הטיש הוסיף ונשא מדברותיו עוד מספר פעמים. השולחן הטהור הסתיים בשעה 2:50 לפנות בוקר, כשבני הקהילה ממאנים להיפרד מהאווירה המרוממת.

ביום השבת, טרם קריאת התורה, נרשם רגע מרגש במיוחד כאשר בחצר בית המדרש התקיים מעמד מיוחד לילדי החסידות. האדמו"ר הופיע בפני הילדים, נשא בפניהם שיחת חיזוק קצרה וחילק לכל אחד מהם דברי מתיקה בחביבות יוצאת דופן.

לאחר תפילת מוסף שהסתיימה בשעה 16:00, התכנסו החסידים לתפילת מנחה בשעה 17:55, ולסעודה שלישית בשעה 18:40. בשונה מליל השבת, בשעת רעוא דרעווין נפתחו דלתות ההיכל לקהל הרחב שביקש להסתופף בצלו של האדמו"ר.

בין האורחים נצפה האדמו"ר מאוזרוב, שבית מדרשו שוכן בסמיכות מקום, אשר בדרכו לביתו נכנס להיכל הסמינר כדי להתחמם באור קדושת השבת. כמו כן, השתתפו בטיש ראשי עיריית בני ברק, שזכו לקבל מידיו של האדמו"ר בקבוק יין לברכה כאות הוקרה על עזרתם הרבה והשגת התקציבים לחסידי רחמסטריווקא שאיפשרו את קיום השבת המפוארת.

0 תגובות

7
מנחה ב17:30? 17:55? זה כבר אחרי צאת הכוכבים
משה
6
בזמן שתושבי בני ברק נאנקים תחת דוחו"ת וארנונה, בכירי העירייה תקצבו שבת ענקית לעשרות חסידי רחמסטריווקא - שאגב, לא הולכים לבחירות.
יעקב ווידר
אולי בבחירות הקרובות הם כן יצביעו? מה אתה אומר?
שמאלי נודד
מה הקשר בין זכויות התושב למי שמצביע?
אברהם
5
יש שולחן ערוך !!!
אברהם העברי
השו"ע פוסק ר"ת! אתה ודומך שמטיפים ג"כ מקפידים על ר"ת לפחות 72 דק'
במומו פוסל
4
יפה מאוד !
משה גרין
3
יש גם שיטת הרמב"ם .שוע"ה , בריסק, ועוד . וגם האשל אברהם מבוטשאש שבדיעבד , עד שעתיים מהשקיעה . עדיין אפשרי להתפלל מנחה .וליטול ידיים לסעודה שלישית עד 120 דקות אחרי השקיעה של הגאונים . עד בערך שעה 18:50
יהודה ברלין
2
תיעוד מרגש...ויפה
חיים רוזמן
1
תיעוד חזקקק
פיני בן דוד

