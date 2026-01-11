תחושת התעלות ורוממות רוח אפפה במהלך השבת האחרונה את עשרות חסידי רחמסטריווקא תושבי בני ברק. לאחר ציפייה של שנים, זכו בני הקהילה לקדם את פני האדמו"ר לשבת היסטורית שיועדה כולה עבורם, תוך שימת דגש על קשר אישי וחם לכל חסיד, מקטן ועד גדול.

ההכנות הקדחתניות הגיעו לשיאן בערב שבת קודש. בשעה 17:30 הגיע הרבי לתפילת מנחה בהיכל בית המדרש של החסידות בעיר. לקראת תפילת קבלת שבת, עברו החסידים להיכל "סמינר גור" שהושכר במיוחד כדי להכיל את הקהל הרב.

נקודה מעניינת שנרשמה היא ההחלטה לסגור את דלתות ההיכל בפני קהל סקרנים מן החוץ, החל מתחילת התפילה ועד לסיום עריכת השולחן הטהור. הצעד נועד לאפשר לחסידים "להתחמם" בצל רבם באווירה משפחתית ומצומצמת, ללא הפרעות של סקרנים ותושבי העיר, ולחזות בנועם עבודת הקודש מקרוב.

בליל שבת, עם סיום תפילת מעריב בשעה 21:00, עבר הקהל לברכת השבת לפני תחילת הטיש. מיד עם תחילת עריכת השולחן, פתח האדמו"ר בשיחת קודש מעמיקה שנמשכה כשעה וחצי, ובמהלך הטיש הוסיף ונשא מדברותיו עוד מספר פעמים. השולחן הטהור הסתיים בשעה 2:50 לפנות בוקר, כשבני הקהילה ממאנים להיפרד מהאווירה המרוממת.

ביום השבת, טרם קריאת התורה, נרשם רגע מרגש במיוחד כאשר בחצר בית המדרש התקיים מעמד מיוחד לילדי החסידות. האדמו"ר הופיע בפני הילדים, נשא בפניהם שיחת חיזוק קצרה וחילק לכל אחד מהם דברי מתיקה בחביבות יוצאת דופן.

לאחר תפילת מוסף שהסתיימה בשעה 16:00, התכנסו החסידים לתפילת מנחה בשעה 17:55, ולסעודה שלישית בשעה 18:40. בשונה מליל השבת, בשעת רעוא דרעווין נפתחו דלתות ההיכל לקהל הרחב שביקש להסתופף בצלו של האדמו"ר.

בין האורחים נצפה האדמו"ר מאוזרוב, שבית מדרשו שוכן בסמיכות מקום, אשר בדרכו לביתו נכנס להיכל הסמינר כדי להתחמם באור קדושת השבת. כמו כן, השתתפו בטיש ראשי עיריית בני ברק, שזכו לקבל מידיו של האדמו"ר בקבוק יין לברכה כאות הוקרה על עזרתם הרבה והשגת התקציבים לחסידי רחמסטריווקא שאיפשרו את קיום השבת המפוארת.