ארבע חצרות חסידיות השתדכו, החסידים חגגו ועלזו | תיעוד מהשמחה
קהל רב נטל חלק בשמחת בית צדיקים, שמחת אירוסי נכד האדמו"רים מקרעטשניף ודז'יקוב ויז'ניץ, החתן בן הרה"צ רבי דוד משה רוזנבוים, אב"ד קרעטשניף, עב"ג הכלה, בת הרה"ג ר' שלום מאסקאביטש, בן האדמו"ר ממעליץ וחתן האדמו"ר מדעעש (חסידים)
מעמד קידוש השם בשכונת נוף כנרת: רחובותיה המרכזיים של טבריה עילית נחסמו לראשונה לתנועה לרגל מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש של ברסלב בעיר • רבנים, אישי ציבור ומאות תושבים ליוו את התורה בשירה ובריקודים (חסידים)
לאחר שחש חולשה עזה בסוף השבוע, פונה האדמו"ר מבישטנא לבית החולים שם אובחן כסובל מדלקת ריאות | בחסידות מבקשים מהציבור לעורר רחמי שמים לרפואת הרבי, המנהיג קהילה ענפה בפתח תקווה וקשור בעבותות למשנת חב"ד (חסידים)
במרכז חסידות קליוולנד ברעננה ערך האדמו"ר סעודת ההילולא לרגל יומא דהילולא קדישא השישי של אביו האדמו"ר זצ"ל | במהלך הטיש ערך הרבי סיום משניות וסיפר בדברות קודש על מורשתו של בעל ההילולא | בסעודה נטלו חלק רבנים ואישי ציבור לצד קהל רב ומגוון, בו נראו זה לצד זה חסידים ואוהדים בני הציונות הדתית וחובשי כיפות סרוגות שבאו להתחמם מאור החסידות (חסידים)
קהל המונים נהרו לשמחת התנאים לכלה נכדת האדמו"ר מאוז'רוב, בת לבנו הרה"צ רבי אריה בקר ראש ישיבת אוז'רוב וחתן האדמו"ר מטריסק, עב"ג החתן בן הרה"ג ר' יהושע שלום קאהן | השמחה נערך ברוב פאר והדר בבית המדרש של החסידות ברחוב חזון איש בבני ברק (חסידים)
אחרי שנים של הנהגת החסידות בעיר ביתר עילית, עבר האדמו"ר מראזלא להתגורר בעיר הצפונית • עם עזיבתו נסגר בית המדרש המרכזי בהרי יהודה • אמש ערך האדמו"ר מסיבת 'מלווה מלכה' ראשון במעונו החדש וחילק קוביות סוכר לברכה לתושבים כמסורת אבותיו (חסידים)
עם כניסתו של חודש השמחה, התכנסו חסידי סלאנים בעיר בית שמש לכינוס מיוחד שנערך במתחם חוות עמק איילון שבמבוא חורון, הכינוס הוקדש כולו לביסוס וחיזוק קופת הצדקה הפנימית של החסידות בעיר | המעמד נערך מתוך מטרה להבטיח כי גם השנה יוכלו משפחות האברכים הנזקקות לחגוג את ימי הפורים והפסח בכבוד ובהרחבה | במהלך הכינוס נשאו דברים רבני ומשפיעי החסידות, שעמדו בדבריהם על חשיבותה המעלה של צדקה, הרבנים עוררו את הציבור לנצל את ימי הפורים ולאסוף צדקה במהלך ימי הפורים בקרב כלל ישראל (חסידים)
מסיגעט שברומניה ועד למעמדי הענק בבריטניה | האדמו"ר מסאטמר חתם ביקור בזק היסטורי ומרומם במנצ'סטר | המטוסים הפרטיים שהועמדו לטובת המסע, הדרשה הנדירה בחצר בית הספר לבנות, חנוכת 'היכל התורה' המפואר והדברות שנשא בפני צעירי הצאן | צפו בסיכום המסע המלא ובגלריה המרהיבה (חסידים)
המוני חסידי מכנובקא בעלזא חגגו ביום חמישי האחרון במעמד הכנסת ספר התורה שנכתב על ידי כלל החסידים לזכותו של האדמו"ר ממכנובקא בעלזא • המעמד ההיסטורי נערך לראשונה בהיכל בית המדרש החדש ההולך ונבנה, בשילוב שמחת השבע ברכות לנכד האדמו"ר • שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (חסידים)
דריכות בצאנז: ברגע האחרון הורה האדמו"ר מצאנז למקורביו ולמשב"ק הרב אברהם דוד שכטר לבטל את נסיעתם המתוכננת לארה"ב לטובת 'קרן הצלה' • הסיבה, המלחמה הקרבה • המשב"ק בהקלטה נדירה לחסידים מעבר לים: "אל תמתינו שנגיע, עשו נחת רוח לרבי מריחוק מקום" (חסידים)
התרגשות שיא בתולדות אהרן: עם הגיעו של חודש אדר, נפרץ הסכר בחסידות • 83 זוגות חגגו מסיבות "לחיים" בשבוע האחרון – כמעט בכל בית בשכונה חוגגים שמחה משפחתית • וגם, הסוד הכמוס שנשמר בלב המחותנים לאורך החורף כדי לא להפריע ל'שטייגן' בישיבה • רשימת השידוכים המלאה – כאן ב'כיכר' (חסידים)
בעיצומה של תקופת מנוחה במעונו ביישוב אורה, פתח מרן האדמו"ר מויז'ניץ את דלתותיו למעמד סגור ונדיר של ארגון 'אתכנשו' • רגעי שיא נרשמו בעת סיום
הזוהר החודשי על ידי כ"ק האדמו"ר מרחמסטריווקא, ובהשתתפות כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן • חשיפת ספר הזוהר של הרה"ק רבי זושא מאניפולי זי"ע, דמעות ב'גראמען' של ישראל אדלר, וריקוד קודש שסחף את המשתתפים • סיקור רוטט (חסידים)
מלחמת חרמה בטכנולוגיה הממכרת: לאחר שקהילות רבות בארץ ובחו"ל יצאו חוצץ נגד השימוש ב-AI, מצטרפת חסידות גור למערכה עם סדרת תקנות חדשות והדרכות ברורות לאנשי המלוכה | השבת, פרשת תרומה, תצוין כ"שבת טהרנו" ובמרכזה יפורסם מכתב הוועדה האוסר על "דו-שיח" עם המכונה | המכתב המלא (חסידים)
738 ימים שמר ניצול השבי שגב כלפון חלום אחד: לעמוד מול העולם ולצעוק “שמע ישראל”. אחרי ששוחרר משבי חמאס, הוא יגשים את החלום בסוף השבוע בניו יורק בתפילה משותפת עם אלפי צעירים יהודים מכל רחבי העולם (חדשות)
אמש נחגגה בעוז שמחת נישואי נכד האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, עם נכדת האדמו"רים ממעליץ וביאלה ישרי לב | במעמד החופה הותיר האדמו"ר את כל הכיבודים לסבים והסתפק בברכת המזון • בסיום המצווה טאנץ פצח הרבי בריקוד נלהב עם נכדיו הרכים • (חסידים)
מול ניסיונות של הקצנה והסתגרות, המפגינים השבוע ברחוב עזרא בבני ברק לא מחו נגד קהילה ספציפית - אלא זעקו את זעקתו של הבעש"ט הקדוש • על הזיוף שבניכוס גדולי העבר לטובת שיטות קיצוניות, ועל הציבור של שנת 2026 שכבר לא מוכן לשתוק מול חושך שמתחפש לאור • "חסידות היא כלי לקירוב, לא לבני ערובה" (חסידים - מגזין)
לקראת שמחת נישואי נכדו של האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, נערך בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות שמחת ה"חתן מאהל" | השמחה נחוגה בקרב בני המשפחה המורחבת ומקצת ממקורבי החצר | בשיאו של השמחה לאחר דברי הכיבושין, פצח החתן בריקוד המסורתי לפני הכלה לקול שירת הנוכחים (חסידים)
