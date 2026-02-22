בשבועות האחרונים נרשמת התרגשות בקרב תושבי שכונת 'נוף כנרת' בטבריה, עם הגעתו של האדמו"ר מראזלא להתגורר בשכונה. האדמו"ר, שעד עתה הנהיג את עדת חסידיו בעיר התורה והחסידות ביתר עילית, העתיק את מגוריו לצפון.

עם המעבר המפתיע, סגר האדמו"ר את שערי בית המדרש ומרכז החסידות המוכר שהפעיל האדמו"ר בהרי יהודה. בשלב זה, כך נודע, טרם גיבש תוכניות להקמת בית מדרש רשמי ומבנה קבע לחסידות בשכונה הטבריינית, אולם בסביבת האדמו"ר אומרים כי ימים יגידו והתפתחות הקהילה המקומית סביבו היא רק עניין של זמן.

אמש, במוצאי שבת פרשת תרומה, ערך האדמו"ר מסיבת 'מלווה מלכה' ראשון ומצומצם במעונו החדש ברחוב הרב אלישיב 1. למרות הצניעות והעובדה שמדובר בתחילת הדרך בעיר, קהל של מקומיים ותושבי האזור הגיעו להשתתף בסעודה.

במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברי תורה והרחיב בסיפורי צדיקים. לפני ברכת המזון, עברו המשתתפים לקבלת קוביות סוכר מבורכות, כמנהג אבותיו הקדושים למעלה בקודש, כסגולה למתיקות ולהצלחה.

בקרב תושבי 'נוף כנרת' מביעים תקווה כי בואו של האדמו"ר יוסיף נופך של חסידות ורוממות רוח לשכונה.