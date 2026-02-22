כיכר השבת
ניחוח חסידי בצפון: האדמו"ר מראזלא חילק קוביות סוכר לתושבים בטבריה

אחרי שנים של הנהגת החסידות בעיר ביתר עילית, עבר האדמו"ר מראזלא להתגורר בעיר הצפונית • עם עזיבתו נסגר בית המדרש המרכזי בהרי יהודה • אמש ערך האדמו"ר מסיבת 'מלווה מלכה' ראשון במעונו החדש וחילק קוביות סוכר לברכה לתושבים כמסורת אבותיו (חסידים)

האדמו"ר מראזלא בטבריה (צילום: ש.פ.ה.)

בשבועות האחרונים נרשמת התרגשות בקרב תושבי שכונת 'נוף כנרת' בטבריה, עם הגעתו של האדמו"ר מראזלא להתגורר בשכונה. האדמו"ר, שעד עתה הנהיג את עדת חסידיו בעיר התורה והחסידות ביתר עילית, העתיק את מגוריו לצפון.

עם המעבר המפתיע, סגר האדמו"ר את שערי בית המדרש ומרכז החסידות המוכר שהפעיל האדמו"ר בהרי יהודה. בשלב זה, כך נודע, טרם גיבש תוכניות להקמת בית מדרש רשמי ומבנה קבע לחסידות בשכונה הטבריינית, אולם בסביבת האדמו"ר אומרים כי ימים יגידו והתפתחות הקהילה המקומית סביבו היא רק עניין של זמן.

אמש, במוצאי שבת פרשת תרומה, ערך האדמו"ר מסיבת 'מלווה מלכה' ראשון ומצומצם במעונו החדש ברחוב הרב אלישיב 1. למרות הצניעות והעובדה שמדובר בתחילת הדרך בעיר, קהל של מקומיים ותושבי האזור הגיעו להשתתף בסעודה.

במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברי תורה והרחיב בסיפורי צדיקים. לפני ברכת המזון, עברו המשתתפים לקבלת קוביות סוכר מבורכות, כמנהג אבותיו הקדושים למעלה בקודש, כסגולה למתיקות ולהצלחה.

בקרב תושבי 'נוף כנרת' מביעים תקווה כי בואו של האדמו"ר יוסיף נופך של חסידות ורוממות רוח לשכונה.

האדמו"ר מראזלא בטבריה (צילום: ש.פ.ה.)
המודעה בדלת ביתו של האדמו"ר מראזלא בטבריה (צילום: ש.פ.ה.)

אולי במקום להשקיע ביח"ץ ישקיעו חסידיו בקניית שלט נורמלי לדלת, וכיסא קצת פחות משופשף? נ.ב. הוא איש מיוחד מאד!
איש יהודי
1
כמה קוביות? בטח סוגת קפצו המניות
פל

