המחאה מנסה להשתקם - מוחאים באיראן ביום המהפכה ( צילום: מסך )

שיאים חדשים של דריכות במזרח התיכון: תושב טהרן בירת איראן בשם עלי סיפק היום (ראשון) עדות ייחודית על האווירה בתוך איראן - ערב מתקפה אמריקנית אפשרית נגד משטר האייתוללות.

בריאיון לתכנית 'בחצי היום' עם אסתי פרז בן עמי בכאן חדשות טען עלי כי נעצרו יותר מ-100 אלף אזרחים וחלקם עובדים בפני מעצר בקרוב. הוא סיפר שעם ההרוגים במחאות נמנה עם קרוב משפחתו. לדבריו, העם באיראן ממתין בציפייה למתקפה אמריקנית אבל מעדיף דווקא שישראל היא שתתקוף בשל הדיוק הצבאי של ישראל לטענתו, כפי שהיה בעם כלביא. הוא הסביר, כך דווח, שישראל מתמקדת בפגיעה דווקא באנשי משמרות המהפכה ובשכירי החרב שלה ולא פוגעת באזרחים רגילים או בתשתיות כלכליות. חרדה במדינת האי: צוללת תקיפה אמריקאית עלתה על פני המים כיכר השבת | 16:14 מתקפה אמריקנית, לעומת זאת, כך טען עלי בריאיון לכאן חדשות, עלולה להביא עמה חורבן נוראי כמו שהיה בעיראק ובאפגניסטן בעבר. עוד סיפר בריאיון כי את ראש הממשלה נתניהו מכנים באיראן בחיבה בשם "ביבי גול" - "ביבי הפרח". לטענתו נתניהו הוא היום האיש האהוב ביותר בתוך איראן.

כוחות בטחון פרוסים בטהרן ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

כזכור, ביממות האחרונות המהומות חזרו לרחובות איראן. על פי הדיווחים המגיעים מאיראן, המחאות חודשו, אמנם בהיקף קטן יותר מהפעם הקודמת, אך הפעם מדובר במחאות המגיעות מהמשפחות האבלות ומסטודנטים צעירים באוניברסיטאות.

המחאות מתקיימות בטקסי האבל הנהוגים אחרי 40 יום וכן בקמפוסים של האוניברסיטאות הגדולות באיראן, כאשר אתמול היה היום הראשון של הסמסטר החדש, ובאוניברסיטאות רבות פרצו מהומות, והסטודנטים קראו לזכור את הנרצחים בטבח המשטר האיראני.

כך באוניברסיטה לטכנולוגיה באיראן, הגיעו סטודנטים עם מדים שחורים וקראו קריאות בעד השאה ונגד משמאות המהפכה, באוניברסטיה מקבילה קראו קריאות נגד חמינאי וקראו להפלתו, כאשר ההפגנה במקום אף הפכה לאלימה.

על פי וול סטריט ג'ורנל, נשיא אוניברסיטת שריף - אוניברסיטה טכנולוגית בטהרן, שם פרצו המהומות, הבהיר כי צריך לנקוט באמצעים חמורים כנגד הסטודנטים שהפרו את הכללים; "חייבים לשדר לעולם שהמצב אצלנו בשליטה ויש שגרת רגילה וברוכה", אמר הנשיא.

דיווחים מטהרן העלו, כי האיראנים ממשיכים במחאה שקטה והם מחכים לשעות החשכה כדי לפתוח במהומות, והם קוראים מהמרפסות ומהחלונות של הבתים קריאות כנגד המשטר, כמו "מוות לרוצחי הילדים", "מוות למנהיג העליון" ועוד.

ב-AFP דווח המצב באיראן ואחד התושבים המבוגרים במדינה שיתף: "אני חושב שהמלחמה היא בלתי נמנעת ואיראן שוב תבצע תקיפה בישראל, אני בקושי ישן בלילה גם כאשר אני נוטל תרופות, הרבה מסביבתי מתקשים להירדם בשבועות האחרונים מפחד המלחמה הקרבה".

"זה כמו לונה פארק", שיתף תושב אחר ואמר: "רגע יש מלחמה, רגע יש הסכם, כל שעה משהו אחר משתנה, אנחנו חיים על השהייה ואנחנו מחכים לראות מה יקרה, קנינו מלא פחיות מזון - טונה ושעועית, עוגיות והרבה מים".