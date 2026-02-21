אורה, ירושלים: השלהבת של רשב"י הגיעה שבוע שעבר עד למעון המצומצם ביישוב אורה, שם שוהה מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א לצורך מנוחה. בצעד חריג ומפתיע, שבישר על חשיבות המעמד, ביקש הרבי לארח במעונו את סיום מחזור הלימוד החודשי של חבורות הזוהר 'אתכנשו' - מבית "אור הרשב"י". האירוע, שהתקיים תחת מעטה של סודיות וצמצום מוחלט, הפך למפגן עוצמתי של כבוד התורה וחיבור לפנימיותה.

כבר בשעות אחה"צ הורגשה תכונה יוצאת דופן ביישוב השקט. אל מעון הקודש הגיעו אורחי הכבוד: כ"ק האדמו"ר מרחמסטריווקא שליט"א וכ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א. המעמד שולב בסעודת ראש חודש חגיגית, כאשר סביב השולחן המצומצם יושבים ראשי חבורות 'אתכנשו' וחסידים בודדים אשר שמם עלה בגורל.

ברגע השיא של הערב, נערך סיום הזוהר החודשי על ידי האדמו"ר מרחמסטריווקא, שקידש את המעמד בדברי התעוררות וכיסופין. הנוכחים תיארו תחושה של "מעין עולם הבא", כאשר שלושת מאורי הדור יושבים יחדיו ושפתותיהם דובבות את תורת התנא האלוקי.

רגע מרגש נרשם כאשר הרב בערל פריד הציג בפני האדמו"רים אוצר עתיק ונדיר: ספר הזוהר הקדוש שהיה בבעלותו של הרה"ק רבי זושא מאניפולי זי"ע. האדמו"רים התבוננו בחרדת קודש בספר הישן, והדבר הוסיף נופך של הוד קדומים למעמד המרגש.

התרגשות שיא נרשמה כאשר הוגש למרן האדמו"ר מויז'ניץ 'קוויטל' מיוחד, עליו חתומים אלפי לומדי 'אתכנשו' מכל רחבי הארץ, המעתירים בתפילה לרפואתו השלמה והמהירה. בצעד מרגש, פרץ הרבי בשירי שמחה יחד עם החסידים, ריקוד של הודיה על העבר ותפילה על העתיד.

במהלך המעמד נשא דברים חוצבים הרה"ג רבי שלמה בינעט שליט"א, מחשובי דייני בעלזא, שביטא בטוב טעם את גודל הזכות של הלומדים ואת חשיבות הארגון המפיץ את אור הזוהר בקרב אלפי בתי ישראל.

האווירה המרוממת הגיעה לשיאה עם השמעת ניגוני השמחה על ידי מקהלת ויז'ניץ. החזן והאמן ישראל אדלר הגיש קטע 'גראמען' ייחודי ומרטיט, שעסק בכוחם של לומדי הזוהר וביכולתם לפעול ישועות. דמעות רבות נראו בעיני המשתתפים כאשר אדלר פנה בשיר אל הרבי, המוסר את נפשו למען הציבור.

המעמד הסתיים בתחושת סיפוק והתעלות, כאשר חבריי 'אתכנשו' מבטיחים להמשיך ולהרחיב את שורות הלומדים לקראת סיומי הזוהר הבאים. חסידי ויז'ניץ והמשתתפים שעלו בגורל עזבו את אורה כשהם נושאים עמם מטען רוחני אדיר של קדושה, תורה ואחוות אחים.