רגעים של התרגשות עילאית נרשמו אמש (רביעי) בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות סאטמר ברחוב ראדני בשכונת וויליאמסבורג, במהלך שמחת הנישואין לנכד האדמו"ר המהרי"י מסאטמר, כאשר אל ההיכל נכנס בהדרו גיסו של האדמו"ר, הגה"צ רבי דב בעריש מייזליש, אב"ד סאטמר מהר"א בבורו פארק.

החסידים מציינים בהתרגשות כי מדובר במאורע היסטורי של ממש. בשל הפילוג הידוע בין החצרות, לא דרכה כף רגלו של אב"ד סאטמר בורו פארק בבית המדרש המיתולוגי בראדני מזה כעשרים שנה.

הפעם האחרונה בה נראה במקום הייתה בחודש ניסן תשס"ו, במהלך מסע הלווייתו של חמיו, האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ברך משה' זצ"ל.

אף שבמהלך השנים האחרונות נפגשו הגיסים מספר פעמים בנסיבות שונות, הייתה זו הפעם הראשונה שהמפגש התקיים בלב המעוז בוויליאמסבורג, דבר שעורר גל של התרגשות עצומה בקרב אלפי המשתתפים שגדשו את ההיכל.

עם כניסתו של האורח הרם, קם האדמו"ר מסאטמר לקראתו ברוב כבוד והפגין התרגשות גלויה. לאחר קבלת הפנים המכובדת, פצחו השניים בריקוד נלהב וממושך במרכז הבמה, לקול שירתם האדירה של אלפי החסידים שהריעו לכבוד האחדות המופגנת.

במהלך השמחה נרשמו רגעים לבביים נוספים, כאשר כל בני האדמו"ר מסאטמר ניגשו בזה אחר זה אל דודם, אב"ד סאטמר בורו פארק, ושוחחו עמו בחביבות רבה תוך שהם מתברכים מפיו. הידידות המשפחתית והחום שהופגן בין הצדדים הפכו לשיחת היום בחצרות החסידים, הרואים בכך צעד משמעותי לקראת עוד צעדי שלום בין בני משפחות המלוכה.