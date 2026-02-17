כיכר השבת
דור העתיד של החסידות

העוצמה של צאנז | אלפי ילדים מכל רחבי הארץ במעמד אחד אדיר בצל האדמו"ר

עשר ערים, אלפי תלמידים: תלמידי הכיתות הגבוהות של חסידות צאנז מכל רחבי הארץ, מנתניה ועד צפת, התאחדו למעמד אדיר בראשות האדמו"ר | אלפי הילדים עברו בסדר מופתי לקבלת פרי לברכה מידי הקודש (חסידים)

כינוס ילדי צאנז (צילום: משה גולדשטיין )

רגעי הוד בקרית צאנז: אלפי תלמידי הכיתות הגבוהות מרשת תלמודי התורה "דרכי אבות" של חסידות צאנז מכל רחבי הארץ, התכנסו השבוע למעמד מרכזי ומיוחד בראשות האדמו"ר מצאנז.

הילדים הגיעו מעשר הערים בהן פועלים תלמודי התורה של החסידות: נתניה, בני ברק, ירושלים, טבריה, חיפה, בית שמש, ביתר עילית, פתח תקווה, אלעד וצפת. המעמד כולו עמד בסימן התעלות, כאשר אלפי התלמידים מאזינים בקשב רב לדברי החינוך וההתעוררות.

שיאו של האירוע נרשם בעת שנשא האדמו"ר את דבריו לרגל המאורע. בנאומו עמד על חשיבות עמל התורה וההנהגה בדרך ישראל סבא בפני דור העתיד של החסידות. בסיום המשא המרכזי, נרשם רגע מרגש במיוחד כאשר אלפי הילדים עברו בסדר מופתי להתברך וקיבלו מידי האדמו"ר פרי לברכה.

