האדמו"ר משבט הלוי, אחד האדמו"רים הנחשבים בעיר בני ברק ונכדו של מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל, התייחס הבוקר (שלישי) להפגנות הסוערות שהיו ביום ראשון בעיר בני ברק, שהתחילו על רקע כניסת החיילות לבני ברק.

האדמו"ר דיבר לתלמידי הישיבה שלו, בסיום שיעור ההלכה היומי שמסר לבחורים לאחר תפילת שחרית.

האדמו"ר אמר: "על כל בחור לדעת כלל ברזל, להפגנות הולכים רק לכאלו שגדולי ישראל מורים ללכת, דייקא להפגנות שיוזמים גדולי ישראל ותו לא, ואין שום היתר לבחור להתנהג לפי רגשי הלב".

"ועל כן", הוסיף האדמו"ר: "גם אם יש מאורע מסעיר בעיר, וזה נראה כדבר מצווה, על כל אחד לברר היטב אם זה בהוראות גדולי ישראל, ואם לא, עליו לברוח מהמקום כמטחווי קשת".

בהמשך גם התייחס האדמו"ר לזה שמיקום ההפגנות הוא גם נחשב למקום סכנה שעל בחור ישיבה בן תורה להתרחק מהמקום.

האדמו"ר הסביר לבחורים: "כפי שראו ביום א' האחרון, חפים מפשע ועוברי אורח תמימים נעצרו ונפצעו, הרי זה מקום של סכנה, ועל כן וודאי שאין שום חיוב של מסירת נפש על דברים שכגון דא, וודאי שלא לעשות מעשי ונדליזם אשר מעולם לא הייתה דרכם בני ישראל בכגון דא".

בסיום הדברים אמר האדמו"ר, "מה שמוטל עלינו לעשות, הוא לקיים את דברי הגמ', השכם עליהם לבית המדרש, והם כלים מאליהם, ותולעת ישראל אין כוחה אלא בפה".

כבר ביום ראשון, התייחסו גדולי הדור, ראשי הישיבה הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש למהומות שהתרחשו באותו יום בבני ברק.

"אזהרה חמורה מפני חילול השם וסכנה מוחשית" פורסמה במכתב מיוחד המופנה לתלמידי הישיבות, בעקבות אירועי השעה והחיכוכים מול השוטרים.

הגאון רבי דב לנדו הבהיר במכתבו כי מעבר לסיכון הכרוך בדבר, הימצאות במקומות של עימות מול כוחות אכיפת החוק מהווה פגיעה קשה בכבוד שמים. בתוכן הדברים נכתב: "חלילה וחלילה להיות במקומות אלו שמתעמתים עם המשטרה, חוץ מהסכנה יש בזה חילול השם גדול רחמנא ליצלן".

על פי ההנחיות שפרסמו גדולי התורה, חל איסור גורף על בחורי הישיבות לעזוב את תלמודם לטובת שהייה במוקדי ההפגנות. ראש הישיבה הדגיש בדבריו כי "אסור בשום אופן להשתתף ולהימצא בתוך אלו שהולכים במקומות שיש עימות עם המשטרה". במקום זאת, קבעו הרבנים כי על התלמידים להקדיש את זמנם באופן מוחלט למסגרת הישיבתית, וציינו כי "חייבים להישאר בישיבה ללימודים וכל סדרי הישיבה".

המכתב נחתם בנימה אישית וחריגה המעידה על כובד המשקל שמייחסים הרבנים לנושא, כאשר הגאון רבי דב לנדו חתם בציון העובדה כי הוא "הכותב בצער רב ובחרדה גדולה". אל הקריאה הצטרף גם ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש שכתב: "וכמובן אני מצטרף לכל הנ"ל".

במכתבם הדגישו גדולי ישראל בשני קווים מדגישים את המילים "בשום אופן", כמו כן הודגש כי אסור להשתתף ואף להימצא במקום, שלא יבוא אדם ויאמר "רק עברתי".

עוד הדגישו הגאונים את המילים "חילול השם", סיכום מצער של אירועי היום בעיר בני ברק.