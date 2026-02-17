כיכר השבת
מדוע המשפיע רבי אלימלך בידרמן פיזז בחתונה עם כובע קנייטש | צפו

המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן נצפה אמש, ליל ראש חודש אדר, כשהוא משמח בריקודין קדישין חתן יתום ביום שמחתו, עד כלות הכוחות. מתוך מטרה אחת ויחידה לשמחו, פשט המשפיע כל גינון של כבוד והחליף את כובעו עם רב נוסף שהשתתף בשמחה, ובהמשך אף עם כובעו של החתן עצמו, כשהוא מפזז לפניו בפשטות כובשת ובמאור פנים | היה זה מחזה מרטיט לראות ענק רוח המתבטל כליל כדי להרנין לב חתן (חסידים)

הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בריקוד לפני חתן וכלה
