סגירת מעגל היסטורית

יבוא הרב אצל התלמיד: ההכנעה המופלאה של הרבי מסאדיגורה בפני רבו המשגיח

ביקור הוד ערך השבוע המשגיח מישיבת גייטסהד הגאון רבי מרדכי יוסף קרנובסקי במעון קודשו של תלמידו, האדמו"ר מסאדיגורה. במהלך הביקור חשף המשגיח את שיחת הטלפון המרגשת שקיבל מהאדמו"ר בעל ה'עקבי אבירים' זצ"ל בערוב ימיו • האדמו"ר קיבל את רבו בביטול גמור, שמע על השליחות מראש הישיבה הגר"א גורביץ • למחרת פיאר הרבי את כינוס הבוגרים המרומם בירושלים והרים תרומה הגונה לטובת הישיבה (חסידים)

הגאון רבי מרדכי יוסף קורנווסקי בביקור אצל האדמו"ר מסאדיגורה (צילום: באדיבות המצלם)

מעמד נדיר של כבוד התורה והכרת הטוב נרשם השבוע, כאשר האדמו"ר מסאדיגורה הופיע בראש המסובים בכינוס הבוגרים המרכזי של ישיבת גייטסהד בארץ הקודש. המעמד, שנערך בעיר הקודש ירושלים, איחד מאות בוגרים מכל רחבי הארץ שהתכנסו לטובת המבצר התורני הוותיק שבאנגליה.

תחילתו של הסיפור המרגש עוד קודם לכינוס. משלחת נכבדה מטעם הישיבה, בראשות המשגיח הגאון רבי מרדכי יוסף קרנובסקי, עשתה את הדרך מאנגליה והגיעה למעונו של האדמו"ר מסאדיגורה במרכז החסידות בבני ברק. האדמו"ר קיבל את פני המשלחת ביותרת הכבוד ובהתרגשות גלויה.

במהלך הביקור עלה זיכרון מרגש: המשגיח סיפר כי האדמו"ר בעל ה'עקבי אבירים' זצ"ל התקשר אליו במיוחד בערוב ימיו, כדי להודות לו אישית על ההשקעה העצומה בצאצאיו שלמדו בישיבה. בחדר השתרר שקט של קדושה כאשר האדמו"ר והמשגיח העלו זיכרונות מאותן שנים, ודנו בשליחותו של ראש הישיבה רבי אברהם גורביץ, שביקש כי האדמו"ר יפאר את המעמד כתלמיד הישיבה לאור המצב הכלכלי אליו נקלע המוסד.

האדמו"ר התעניין לעומק בפרטי הקמפיין ובתכניות להעמדת הישיבה על רגליה. לאחר מכן, ביקש לשוחח בפרטות עם המשגיח בחדרו. בתום השיחה, יצא האדמו"ר ללוות את המשגיח עד לרחובה של עיר, שם נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב.

במעמד הכינוס עצמו בירושלים, התקבל האדמו"ר בשירה אדירה על ידי מאות הבוגרים. רגע מיוחד נרשם כאשר עיין בחיבור החדש "הגדה של פסח" שיצא לאור מתורתו של ראש הישיבה רבי אברהם גורביץ.

במשך שעה ארוכה שוחח האדמו"ר עם ידידיו מימי הישיבה ועם רבניה, וביניהם הגאון רבי אליהו גורביץ. האדמו"ר שיתף את הנוכחים בקירוב היתיר לו זכה בבית ראש הישיבה בתקופת לימודיו.

כאות להכרת הטוב העמוקה שהוא רוחש לישיבה, הודיע האדמו"ר כי הוא מקבל על עצמו לגייס סכום של 3,600 ליש"ט לטובת המגבית, ובכך נתן את האות לפתיחת המערכה בקרב מאות הבוגרים. הביקור הותיר רושם עז על המשתתפים שראו מקרוב כיצד האדמו"ר שומר אמונים למקום תורתו.

1
מה ההוא אמינא? פשיטא.
אלי

