​"אני לא המשיח, אני החמור"; וכשגולדקנופף התעורר במליאה וחיפש כפרה

מירב בן ארי מחלקת נקניקיות, וגולדקנופף עושה כפרות | איימן עודה מגרש את כולם החוצה | טלי גוטליב צריכה כסף קטן | למה סמוטריץ' נמצא בבנק מזרחי? | ו"מפלגת הלא חשובים" של יוסי עבדו תציל את המצב? | צפו בחדשות הלא באמת חשובות (אולפן כיכר)

מגיש: יוסי עבדו. כתיבה: יוסי חיים מימון. עריכה: ידידיה כהן
(מגיש: יוסי עבדו. כתיבה: יוסי חיים מימון. עריכה: ידידיה כהן | צילומים: Ynet, הפרגוד, ערוץ הכנסת, ערוץ 14 ולפח סעיף 27א)

​החדשות הלא באמת חשובות, בהגשת יוסי עבדו, בפרק סוער במיוחד. מה גורם ליוסי לפחד מברקים? ואיך כל זה קשור לגלגול נשמות של כלב ספרדי?

הכותרות:

  • סערת אהוד ברק: ראש הממשלה לשעבר נשמע בהקלטה מדבר על "עלייה איכותית" נגד המזרחים. המערכת מנסה להבין: האם הוא המשיח או החמור? ומה הקשר לקליטה בגיהנום?
  • ​מהומה במליאה: חבר הכנסת אלי רביבו מסתבך עם ההגדרה "סוג של מזרחי", ומירב בן ארי מגנה על המשפחה.
  • ​פינת הקולינריה: ח"כ מירב בן ארי מחלקת מתכונים ללוסי אהריש – נקניקיות, סלט ומטבוחה. יוסי עבדו כבר מכין את הפיתה עם הזעתר.
  • ​ימי השובבים: מתעורר במליאה ומחפש כפרת עוונות.
  • יומלדת לח"כ עפיף עבד הוא מברך את יוסי ו...מחפש כיפה.
  • ​השפה העברית: איימן עודה מלמד איך אומרים "החוצה", ו מחפש תרגום ליידיש.
  • ​עניין של כסף: טלי גוטליב מסתבכת עם עודף, ו מסביר למה הכיפה קשורה לחשבון הבנק שלו.
  • ​וגם: החשיפה הגדולה – מפלגת "הלא חשובים" יוצאת לדרך! רוצים להיות בין 120 המייסדים?

רוצים לעשות היסטוריה ולהיות חלק מ-120 המייסדים של מפלגת 'הלא חשובים'? הגיבו לנו כאן - והיכנסו עכשיו לטופס 'צור קשר' באתר, בחרו ברובריקה 'פניות כלליות', כתבו לנו שאתם מעוניינים להצטרף, ואנחנו נדאג לעדכן אתכם מתי להגיע ולחתום רשמית על הקמת המפלגה ( גיל 18 ומעלה).

מערכת 'החדשות הלא חשובות של השבוע' מזמינה אתכם לשלוח חומרים ישירות ליוסי וכך גם תוכלו לעקוב אחריו ב'סטטוס' - לחצו כאן

