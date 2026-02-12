| צילום: מגיש: יוסי עבדו. כתיבה: יוסי חיים מימון. עריכה: ידידיה כהן | צילומים: Ynet, הפרגוד, ערוץ הכנסת, ערוץ 14 ולפח סעיף 27א
החדשות הלא באמת חשובות, בהגשת יוסי עבדו, בפרק סוער במיוחד. מה גורם ליוסי לפחד מברקים? ואיך כל זה קשור לגלגול נשמות של כלב ספרדי?
הכותרות:
- סערת אהוד ברק: ראש הממשלה לשעבר נשמע בהקלטה מדבר על "עלייה איכותית" נגד המזרחים. המערכת מנסה להבין: האם הוא המשיח או החמור? ומה הקשר לקליטה בגיהנום?
- מהומה במליאה: חבר הכנסת אלי רביבו מסתבך עם ההגדרה "סוג של מזרחי", ומירב בן ארי מגנה על המשפחה.
- פינת הקולינריה: ח"כ מירב בן ארי מחלקת מתכונים ללוסי אהריש – נקניקיות, סלט ומטבוחה. יוסי עבדו כבר מכין את הפיתה עם הזעתר.
- ימי השובבים: השר יצחק גולדקנופף מתעורר במליאה ומחפש כפרת עוונות.
- יומלדת לח"כ עפיף עבד הוא מברך את יוסי ו...מחפש כיפה.
- השפה העברית: איימן עודה מלמד איך אומרים "החוצה", וישראל כ"ץ מחפש תרגום ליידיש.
- עניין של כסף: טלי גוטליב מסתבכת עם עודף, ובצלאל סמוטריץ' מסביר למה הכיפה קשורה לחשבון הבנק שלו.
- וגם: החשיפה הגדולה – מפלגת "הלא חשובים" יוצאת לדרך! רוצים להיות בין 120 המייסדים?
רוצים לעשות היסטוריה ולהיות חלק מ-120 המייסדים של מפלגת 'הלא חשובים'? הגיבו לנו כאן - והיכנסו עכשיו לטופס 'צור קשר' באתר, בחרו ברובריקה 'פניות כלליות', כתבו לנו שאתם מעוניינים להצטרף, ואנחנו נדאג לעדכן אתכם מתי להגיע ולחתום רשמית על הקמת המפלגה ( גיל 18 ומעלה).
מערכת 'החדשות הלא חשובות של השבוע' מזמינה אתכם לשלוח חומרים ישירות ליוסי וכך גם תוכלו לעקוב אחריו ב'סטטוס' - לחצו כאן
