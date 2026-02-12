​החדשות הלא באמת חשובות, בהגשת יוסי עבדו, בפרק סוער במיוחד. מה גורם ליוסי לפחד מברקים? ואיך כל זה קשור לגלגול נשמות של כלב ספרדי?

​הכותרות:

סערת אהוד ברק: ראש הממשלה לשעבר נשמע בהקלטה מדבר על "עלייה איכותית" נגד המזרחים. המערכת מנסה להבין: האם הוא המשיח או החמור? ומה הקשר לקליטה בגיהנום? ​מהומה במליאה: חבר הכנסת אלי רביבו מסתבך עם ההגדרה "סוג של מזרחי", ומירב בן ארי מגנה על המשפחה.

​פינת הקולינריה: ח"כ מירב בן ארי מחלקת מתכונים ללוסי אהריש – נקניקיות, סלט ומטבוחה. יוסי עבדו כבר מכין את הפיתה עם הזעתר.

​ימי השובבים: השר יצחק גולדקנופף מתעורר במליאה ומחפש כפרת עוונות.

יומלדת לח"כ עפיף עבד הוא מברך את יוסי ו...מחפש כיפה.

​השפה העברית: איימן עודה מלמד איך אומרים "החוצה", וישראל כ"ץ מחפש תרגום ליידיש.

​עניין של כסף: טלי גוטליב מסתבכת עם עודף, ובצלאל סמוטריץ' מסביר למה הכיפה קשורה לחשבון הבנק שלו.

​וגם: החשיפה הגדולה – מפלגת "הלא חשובים" יוצאת לדרך! רוצים להיות בין 120 המייסדים?

